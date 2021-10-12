Алтапресс: Визуальный экстаз. Какие спектакли в барнаульских театрах самые красивые

Театр сочетает в себе самые разные виды искусства. Правильная художественная составляющая — это 50 процентов успеха постановки. «Афиша» составила список самых красивых спектаклей, которые можно увидеть на барнаульских сценах.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль "Мария Стюарт" Дмитрий Лямзин

Мария Стюарт

Зеркала, крест, черный столб дыма и адское пламя. Так кратко можно описать сценографию оперы (хотя тут не поют, а только шипят, клокочут и всхлипывают) «Мария Стюарт» в Молодежном театре Алтая в постановке режиссера Максима Соколова.

Здесь ничего не напоминает нам о происходящей на сцене эпохе. Часть актеров облачена в чисто черные наряды, хор на котурнах — в телесные корсеты. Все они отражаются и множатся в зеркальных стенах, которые расширяют и углубляют зловещее пространство.

В центре зеркальной коробки пугающе возвышается черный столб дыма. Огня мы не видим — дикое пламя словно бушует где-то в недрах преисподней, а на сцену прорывается только его золотое зарево и обжигающе красный жар.

И, несмотря на то, что сценография в этом спектакле статична, в ней не меняется ничего (даже актеры все время находятся на периметре сцены), она не сможет наскучить — любоваться этой адски красивой сценой можно бесконечно.

В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин

Художником постановки выступила неоднократный номинант премии «Золотая маска» Анастасия Юдина из Санкт-Петербурга. Она также работала над постановкой Wonder boy и «Бойцовский клуб»

Рассказ собаки

Премьерный спектакль в театре кукол «Сказку» по праву может считаться одной из самых красивых постановок в театре.

«Рассказ собаки» по одноименному рассказу Марка Твена режиссер Алексей Смирнов поставил в технике китайского театра теней. Все артисты в черных костюмах прячутся за огромными подсвеченными панелями, к которым они прикладывают движущиеся фигурки кукол. Тени фигур и видят зрители.

Спектакль «Рассказ собаки» Театр кукол «Сказка» Спектакль «Рассказ собаки» Театр кукол «Сказка» Спектакль «Рассказ собаки» Театр кукол «Сказка»

Художник из Питера Елизавета Ольшвангер в течение нескольких дней лично разрисовывала семь панелей в силуэтной графике. На каждом экране разворачивается отдельное абстрактное пространство — «Детство», «Собрание интеллектуальных собак», «Лаборатория» и так далее. Черные линии на них напоминают чертежи, и это не случайно — ведь собака попадает в семью прогрессивного ученого.

Экраны подсвечиваются разными цветами, которые тоже несут смысловую нагрузку. Желтый символизирует радость, спокойствие и любовь, синий — одиночество, потерянность и пустоту, красный — боль и трагедию.

Рассказ собаки Театр кукол «Сказка»

Рассказ сам по себе довольно грустный, поэтому то, что спектакль в необычной китайской технике обязательно будет понятен зрителю и растрогает его до слез, нет и тени сомнений.

Жар и холод , или идея господина Дома

Спектакль режиссера Владимира Золотаря, где пылают нешуточные страсти, художник Натальей Зубович представила в довольно аскетичном пространстве.

Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова

Все действия разворачиваются в доме у озера. Стены дома прозрачные, поэтому никакая тайна и слухи не могут задержаться в нем и дольше пяти минут. Своеобразный аквариум обрамляют помост и лестницы, на которых тоже разыгрываются буйные выяснения отношений.

Лица актеров загримированы так, что напоминают маски клоунов или артистов уличного театра — по-площадному яркие, кричащие, игривые.

Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова Спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома» Анна Зайкова

В единении с костюмами (особенно главной героини Леоны, которая как хамелеон меняет наряды вслед за своими порывами чувств) эта постановка становится настоящим праздником театра — где именно играют, а не пытаются «прожить».

Ползунов

В музыкальном театре особенно сложно выбрать самый красивый спектакль, поскольку каждая постановка — это парад красочных костюмов, декораций и грима. Сам жанр обязывает их быть настолько яркими, что глаза разбегаются.

«Ползунов» в театре музкомедии. muzkom22.ru Спектакль «Ползунов» в музыкальном театре vk.com/muzkom22 «Ползунов». muzkom22.ru.

Но если вам хочется увидеть что-то величественное — то вам на постановку «Ползунов». Чего только стоит императрица в шикарной мантии и короне! Даже массовка здесь ходит в таких нарядах, которым бы позавидовали артисты любого театра.

Спектакль «Ползунов» в музыкальном театре vk.com/muzkom22 Спектакль «Ползунов» в музыкальном театре vk.com/muzkom22 Спектакль «Ползунов» в музыкальном театре vk.com/muzkom22

Прибавьте к этому огромную металлическую конструкцию, символизирующую машину гения Ползунова, невероятные по красоте сцены со снегом и дымом — и вы получите шоу не хуже, чем на Бродвее.

Алтапресс