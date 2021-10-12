Алтапресс: Отчаянные домовладельцы. Жители частного сектора Барнаула решили через суд призвать мэрию города к ответу

Собственники домов микрорайона Западный решили обратиться в Алтайский краевой суд с иском к администрации Барнаула. Люди недовольны тем, что проблема изменения функциональных зон в генеральном плане — с индивидуальной (Ж-4) на многоэтажную (Ж-1, Ж-2) застройку никак не решается.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Не оставили выбора

Инициатива единогласно была поддержана жителями данного района частного сектора. На сегодняшний день идет сбор необходимых документов от граждан, готовых поддержать иск. Только после этого заявление будет подготовлено, а потом направлено в суд. Об этом рассказала юрист Виктория Серова.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Виктория защищает права жителей частного сектора, начиная с весны этого года, когда баталии только начали разворачиваться. С тех пор люди пытались достучаться до властей множеством способов. Но ни митинги, ни публичные просьбы, ни сбор тысяч подписей для мэра, ни участие в общественных обсуждениях изменений в генеральный план к ощутимому результату не привели.

Внесенные в новый генплан правила землепользования и застройки, в которых изменилось назначение земли под частными домами, отменять никто не стал. Однако барнаульцы решили действовать дальше. В качестве места для очередной битвы избрали правовое поле — Алтайский краевой суд.

Перспективы есть

Юрист Виктория Серова. Дмитрий Лямзин.

О перспективах тяжб Виктория Серова говорит осторожно. Юрист отмечает: даже если исковые требования барнаульцев об отмене нормативно-правового акта в виде решения Барнаульской гордумы о смене функциональных зон не будут удовлетворены, в этом случае будет подана апелляция, но уже новосибирским служителям Фемиды.

«Полагаю, у нас больше перспектив именно в апелляционных и вышестоящих инстанциях. Данное дело должно выйти за пределы региона. Есть большая вероятность того, что власти города не будут ничего менять до тех пор, пока не появится судебный акт или распоряжение от вышестоящего руководства. Поэтому мы намерены бороться и добиваться соблюдения прав жителей Барнаула в суде. Мы верим в свою победу и будем делать для этого все возможное», — отметила Виктория Серова.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Она рассказал, что представители комитета по строительству и архитектуре готовятся к разработке нового генерального плана. На рабочей встрече, проходившей в администрации Октябрьского района, чиновники обещали передать предложения, выдвинутые жителями частного сектора, разработчику.

«Вопрос в другом, учтет ли их разработчик или нет?», — отметила юрист.

Камень преткновения

Виктория Серова напомнила, что корень конфликта между жителями частного сектора возник из-за идентичности генерального плана (где должна быть отражена перспектива устойчивого развития города) и Правил землепользования и застройки (регулирующих градостроительные вопросы здесь и сейчас).

На расширенном заседании фракции «Справедливая Россия», посвященное внесению изменений в Градостроительный кодекс. Дмитрий Лямзин.

Юрист уверена, если бы в ПЗЗ на месте микрорайонов с частным сектором осталась зона Ж-4 у девелоперов бы не возникло возможности точечно застроить микрорайон.

По ее словам, принятие генерального плана по изменению функциональных зон с индивидуальной на многоэтажную застройку без комплексной программы освоения территории было преждевременным.

Сейчас же люди опасаются, что кто-то из их соседей сдастся и продаст землю застройщику. Остальные же будут вынуждены жить сначала по соседству со стройкой, а потом — с многоэтажкой.

Сергей Миронов встретился с жителями частного сектора, страдающих от застройщиков. Дмитрий Лямзин

Есть надежда, что «выстрелит» и встреча с политиком Сергеем Мироновым. Именно он должен передать просьбу о помощи от барнаульцев президенту России Владимиру Путину. О результатах его встречи с руководителем страны станет известно в ближайшее время.

Напомним, Миронов посетил Барнаул с рабочим визитом в конце июля этого года.

Алтапресс