ГОРНЯК22 11.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за красивую цену продается «двушка» с эксклюзивной планировкой в подъезде в стиле лофт

Горняк22
2 часа Ago

Недвижимость продается в кирпичном доме 1962 года постройки. Ее площадь — 44 кв. м, цена — 2,2 млн рублей. Несмотря на внушительный возраст многоэтажки, подъезд, где находится квартира, чистый и ухоженный. Отделка и фактура стойматериалов его интерьера отдаленно напоминает стиль лофт.

В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой. Яндекс. Недвижимость.

На фотографиях, размещенных в объявлении, видно, что уникальная планировка небольшой двухкомнатной квартиры создает ощущение простора. Зонирование, подбор интерьерных решений, расстановка света и натяжные потолки пошли недвижимости только на пользу.

Вдобавок лоджия утеплена, а окна, выходящие сюда из гостиной — панорамные. Все это добавляет «воздуха» и света. Кстати, все окна двухкомнатной квартиры выходят на солнечную сторону.

Обеденная зона и зал разделены белоснежной перегородкой в виде красивых перил и коридором.

В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.1 В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой. Яндекс. Недвижимость. В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.2 В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой. Яндекс. Недвижимость. В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.3 В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой. Яндекс. Недвижимость.

Межкомнатные двери деревянные, что на сегодняшний день встречается довольно редко. Чаще всего владельцы квартир отдают предпочтение более современным (а иногда и более экономичным) материалам — шпону или пластику.

Ванная комната большая. Она выложена белоснежной плиткой с ярким цветочным принтом.

В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой.4 В Барнауле за 2,2 млн рублей продается квартира с уникальной планировкой. Яндекс. Недвижимость.

Квартира находится на пятом этаже кирпичной пятиэтажки. Окна выходят на детскую площадку.

В районе развита инфраструктура. От дома до центра города можно добраться за 10 минут.

Алтапресс

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