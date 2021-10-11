Алтапресс: Нашли с зубной щеткой и медальоном. В Алтайском крае захоронили бойцов, которые пропали без вести 70 лет назад

На мемориале Славы прошла церемония передачи останков и личных вещей солдат, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Их нашли весной 2021 года поисковые отряды из разных регионов России.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

Цифра

585 744 — столько человек призвали в армию из Алтайского края в годы Великой Отечественной войны.

285 тыс. солдат не вернулось домой.

44 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Об алтайском поисковом движении

Сегодня в Алтайском крае существуют 9 поисковых отрядов. В основном в их состав входят школьники и студенты. Они не только разыскивают солдат «в поле», но и устанавливают их судьбу в архивах, находят родственников, проводят выездные выставки о судьбах бойцов и издают о них книги памяти.

Как отмечают поисковики, главная удача — найти солдатский медальон или другую подписанную вещь, по которой возможно определить личность. Они восстанавливают историческую несправедливость: «умирал солдат известным, умер — Неизвестным».

Игорь Андросов,

заместитель военного комиссара Алтайского края:

«Сегодня день и радостный и грустный. Радостно, что через 75 лет солдаты все же вернулись на свою малую родину и их родственники обрели спокойствие. Грустно, потому что они не вернулись живыми».

Пропал под Сталинградом

Одним из таких вернувшихся солдат стал рядовой Василий Ермаков. Он родился в 1902 году в алтайском селе Белое Троицкого района. Служил он в 233 стрелковой дивизии, и как определили поисковики, погиб 19 сентября 1942 года.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

О его судьбе не было ничего известно до тех пор, пока в апреле этого года волгоградский поисковый отряд «Разведка» не обнаружил останки с медальонном в Городищенском районе Волгоградской области.

Дмитрий Вейн,

председатель алтайского отделения «Поискового движения России»:

«Алтайский край и Волгоградскую область с первого взгляда, наверное, ничего не связывает — их отделяют несколько тысяч километров. Но в годы Великой Отечественной войны в Барнаул было эвакуировано одно из крупнейших предприятий советского союза — Сталинградский тракторный завод. Также у нас формировались воинские соединения, которые отправились отсюда именно под Сталинград — 2-я (краснознаменная в будущем) бригада, 298 стрелковая дивизия (впоследствии 80-я гвардейская), 315 стрелковая дивизия и 149 отдельная стрелковая бригада. Десятки тысяч других жителей воевали в составе соединений, сформированных в других областях и республиках страны. 233 стрелковая дивизия, где воевал Василий Ермаков, во второй раз была создана на Урале (первый состав почти полностью погиб в 1941-м году). С Урала солдаты отправились под Москву, а потом — к Сталинграду, когда там сложилась тяжелейшая обстановка».

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

Ветераны локальных войн и бойцы Юнармии захоронили Василия Ермакова в родном селе с соблюдением всех военных почестей.

Занял монетку , чтобы вернуться

Еще один возвратившийся красноармеец — рядовой Николай Овсянников. Он родился в 1906 году в селе Таловка Змеиногорского района. Данных о том, где служил, не сохранилось. Пропал без вести в декабре 1943 года.

Останки Овсянникова нашли в мае 2021 года на горе Ганкашваара в Лоухском районе Карелии. Сделали это поисковики из Великого Новгорода и Москвы. Там же, в Карелии, активно работает алтайский отряд «Высота».

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

Татьяна Нетбайло,

руководитель алтайского поискового отряда «Высота»:

«Очень трепетно относимся к своей поисковой работе. Мы, можно сказать, оплот государства — храним память поколений и стараемся делать все для этого. Мы с „Высотой“ работаем в Карелии с 2010 года, подняли останки 37 солдат. К сожалению, ни у одного из них не оказалось именного медальона или подписанной вещи».

Вместе с Николаем Овсянниковым поисковики нашли зубную щетку, медальон с читаемой запиской и монету — 20 копеек 1932 года выпуска.

Как объясняет Татьяна Нетбайло, кругляш оказался с солдатом не случайно — это примета. Она означает, что Овсянников перед тем, как уйти на фронт, занял у друзей или знакомых монету, чтобы точно вернуться с войны и отдать долг. Не вышло.

20 копеек и другие вещи передали двенадцати внукам, внучкам, правнукам и правнучкам, которые пришли на церемонию.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

«Мы не могли подумать , что его найдут»

Третий солдат, которого доставили на родину для перезахоронения — Егор Тугунов. Он родился в 1915 году в селе Новоалейское Третьяковского района. В 1941 году Змеиногорский районный военный комиссариат призвал его в армию еще до начала войны, служил в Барнауле, а после был отправлен на фронт. Данные о месте службы, как и в случае с Николаем Овсянниковым, не сохранились.

Егор Тугунов пропал без вести в 1942 году. Его останки нашли участники межрегиональной экспедиции «Забытые герои» в районе деревни Вдицко Новгородской области в апреле 2021 года. Личность установили по солдатскому медальону.

Галина Буймова,

руководитель сводного поискового отряда Алтайского края «Ориентир»:

«С большей долей вероятности Егор Назарович служил в 87-й кавалерийской дивизии второй ударной армии, которая делала все возможное и невозможное в условиях окружения. Скорее всего, Егор Тугунов погиб в пределах с 28 января по май 1942 года».

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

«Мы даже подумать не могли, что нашего деда могут найти. Когда ушел на фронт, у него осталась годовалая дочка — Елизавета. И вот теперь нас три поколения — трое внуков, семеро правнуков и тринадцать праправнуков», — говорят его родственники.

С ним была только ложка

Еще один боец, который вернулся домой в этом году — Трофим Петин, сержант, наводчик ПТР 78-го кавалерийского полка 55 кавалерийской дивизии. Он родился в 1901 году в селе Акутиха Быстроистокского района, где теперь его перезахоронили рядом с женой и двумя дочерьми.

Нашли Трофима Петина на территории Ростовской область, личность удалось определить всего лишь по одной подписанной ложке.

В этом году нашли еще пятерых бойцов — на Смоленщине, под Москвой, а также в Ленинградской области.

Церемония передачи останков на площади Победы. Дарья Беркетова.

Также поисковики все еще разыскивают родственников найденного красноармейца Ильи Алексеевича Обидина, который родился в 1922 году в селе Ракиты Топчихинского района и погиб 3 сентября 1942 года.

Алтапресс