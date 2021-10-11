Алтапресс: Барнаульский терапевт рассказала, как не простудиться осенью и чем опасны антибиотики и противовирусные

В крае увеличивается число заболевших ОРВИ. Специалисты говорят, что отличить обычную респираторную инфекцию от гриппа и коронавируса в домашних условиях непросто. Врач-терапевт Диагностического центра Светлана Силкина рассказала, как уберечься от простуды, что делать, если заболел, и почему при первых симптомах не стоит сразу лезть в аптечку.

Грипп, ОРВИ. Открытые источники в Интернете (СС0)

Почему осенью заболевших ОРВИ становится больше

— Люди возвращаются из отпусков и каникул в коллективы. С приходом осенних холодов для распространения вирусов создаются благоприятные условия: малопроветриваемый и теплый воздух помещений. Кроме того люди не всегда успевают перестроиться на осенний режим: хочется еще носить летние платья, а на улице уже холодно.

Врач-терапевт Светлана Силкина. Диагностический центр.

Переохлаждение — часто способствует ОРВИ. Но не всегда. Холодный влажный воздух может вызвать и обострение хронических невирусных заболеваний — тонзиллит, гайморит, бронхит. Самостоятельно определить, какой природы заболевание, невозможно.

Как отличить простуду от гриппа и ковида

— Этот вопрос часто задают пациенты на приеме, поскольку заболевания относятся к классу острых респираторных инфекций и протекают с похожей клинической картиной.

Диагноза «простуда» не существует. Под этим термином мы понимаем легкое течение все тех же вирусных заболеваний. Это острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей вызванные различными видами респираторных вирусов (аденовирусами, риновирусы, вирус парагриппа и пр.).

Симптомы простуды вариабельны в зависимости от возбудителя и могут сопровождаться насморком, заложенностью носа, болью в горле, проявлениями конъюнктивита, но, как правило, без тяжелых проявлений.

Медицинская маска, вирус. СС0

Грипп также относится к классу ОРВИ, однако вызывается определенным возбудителем: одноименным РНК-содержащим вирусом. Учитывая природу вируса, грипп поражает эпителий трахеи, бронхов, легких, заболевание, как правило, начинается с высокой температуры (38,5−39С), выраженными симптомами интоксикации, с присоединением кашля и даже одышки.

Новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS COV-2, в настоящее время рассматривается как гетерогенное острое инфекционное заболевание, которое может протекать бессимптомно или как легкая респираторная инфекция, но может и сопровождаться тяжелым поражением дыхательной системы и внелегочными осложнениями (поражение нервной системы, сердечно сосудистой, повышение риска тромботических осложнений, поражение желудочно-кишечного тракта, аутоиммунизация).

Может ли простуда перейти в ковид

— Теоретически, учитывая причину, вызвавшую заболевание, это невозможно, однако стоит понимать, что после перенесенной острой респираторной инфекции возможно ослабление защитных иммунных механизмов и в восстановительный период риск заражения ковидом более высокий.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Чем лечить грипп и простуду

— Есть утвержденные клинические рекомендации (протоколы лечения) по ведению пациентов с ОРВИ и гриппом. Лечение включает немедикаментозные методы борьбы и назначение противовирусных, иммуномодулирующих препаратов, а также симптоматических средств, помогающих улучшить самочувствие.

Однако любое лечение назначается врачом с учетом возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний, лекарственной непереносимости и индивидуальных особенностей организма.

При первых симптомах инфекции — насморк, боли в горле — даже если они не тяжелые, надо оставаться дома вызывать врача. Я против всякого самолечения и народных средств.

Таблетки. СС0

Обязательно проветривать помещение. С началом отопительного сезона воздух в домах становится суше. При этом иммуноглобулин, А — первая линия противовирусной защиты организма — «работает» только на влажной слизистой оболочке.

Кроме того, сухой теплый воздух способствует микротравматизации слизистых оболочек носа и ротоглотки, что позволяет вирусу быстрее проникать в организм и размножаться.

До того, как врач осмотрит пациента можно пить только жидкость — чаи, витаминизированные морсы, просто теплую воду. Подчеркиваю, что питье должно быть теплым. Как холодная, так и слишком горячая жидкость опять же травмируют горло. Рекомендуется больше отдыхать, допустим прием жаропонижающих препаратов при высокой температуре.

Стоит помнить: при первых симптомах простуды и гриппа не показаны никакие температурные воздействия. Это ведет к стрессу организма и не способствует выздоровлению.

Простуда, грипп. СС0

Чем опасны осложнения

— Своевременно назначенное правильное лечение поможет быстро победить респираторную инфекцию. Если затянуть, могут возникнуть осложнения из-за присоединения бактериальной инфекции.

Как правило, это бывает тогда, когда организм уже выработал достаточное количество антител и справился с вирусом, наступает некоторое улучшение самочувствия и нормализация температуры. Но затем состояние ухудшается. В организме начинают распространяться бактерии, которые живут на слизистой носа и ротоглотки.

Это условно патогенная флора, которая обычно подавляется защитными силами организма, но при определенных обстоятельствах (в условиях возникшего временного иммунодефицита) начинает вести себя агрессивно.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Почему самолечение простуды опасно

— Часто заболевшие ОРВИ при первых симптомах достают аптечку и пьют все, что, по их мнению, может помочь. Однако так можно не только запустить заболевание, но и нанести серьезный вред организму.

Антибиотики не помогут победить вирус, пока не присоединилась бактериальная инфекция. Таким образом мы можем нарушить микробиоценоз. Микробная флора на слизистых у здорового человека находится в балансе. И если мы избирательно уничтожаем какое-то звено, его место тут же занимают другие организмы, которые могут вызвать воспаление.

Противовирусные препараты позволяют уменьшить срок заболевания, облегчить состояние и даже провести экстренную профилактику. При этом конкретный препарат и дозу тоже должен назначить врач. Поскольку, например, при коронавирусе многие препараты из тех, что есть на рынке, неэффективны и даже могут навредить.

Иммуномодуляторы тоже нельзя назначать самостоятельно. Эти препараты используют для определенной категории пациентов. При коронавирусной инфекции они вовсе противопоказаны.

Дождь. Михаил Хаустов

Что делать , чтобы не простудиться

— Это элементарные правила: спорт, питание, режим труда и отдыха, и конечно соблюдение санитарно-гигиенических мер в период подъема заболеваемости ОРВИ.

Разработаны способы специфической профилактики: сейчас идет масштабная прививочная компания — вакцинация от коронавируса и гриппа.

В американском научном журнале American Journal of Infection Control опубликованы данные исследования, в котором приняло участие 27 00 пациентов. Установлено, что среди ранее вакцинированных против гриппа число заразившихся коронавирусом оказалась ниже, чем среди тех, кто от гриппа не прививался.

А пациенты с COVID-19, сделавшие прививку от гриппа, реже нуждались в госпитализации и подключении к аппарату ИВЛ, а также проводили в больнице меньше времени.

Депутаты и сотрудники АКЗС поставили прививки против гриппа. пресс-служба АКЗС

Другое наблюдение: среди медработников голландских больниц, получивших прививку от гриппа зимой 2019−2020 годов, случаев заражения коронавирусом было меньше, чем среди медиков, которые не были вакцинированы.

Существует научное мнение, что вакцинация стимулирует не только специфическую защиту организма от конкретного возбудителя, но и повышает универсальные механизмы иммунной защиты.

Алтапресс