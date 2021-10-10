ГОРНЯК22 10.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Toyota Highlander полностью сгорел посреди проезжей части в Барнауле

Горняк22
12 часов Ago

Утром 8 октября в Барнауле на ул. Юрина загорелся автомобиль Toyota Highlander. Машина горела открыты огнем прямо на проезжей части в районе остановки Новороссийская.

Сгорел автомобиль Toyota Highlander. Владимир Игнатов / instagram.com/vladimir.v.ignatov

В автомобиле 2011 года выпуска пострадал моторный отсек и салон, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ЧП никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участия 10 человек состава пожарно-спасательной части № 4 и две единицы техники.

Ранее в Барнауле мужчина за 50 тыс. рублей облил автомобиль горючей жидкостью и поджег.

Алтапресс

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