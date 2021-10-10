Алтапресс: Сбил, отвез в травмпункт и пропал. В Барнауле ГИБДД ищет виновника аварии с пешеходом

4 октября в Барнауле на ул. Малахова, 53 около Горбольница № 12 автомобиль сбил 45-летнюю женщину. Водителя разыскивает городская ГИБДД.

Автомобиль. Мужчина за рулем. СС0

Авария произошла около 19:00. Водитель посадил пострадавшую в свой автомобиль, отвез в травмпункт по соседству — на ул. Малахова, 51, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские ищут мужчину. Известно, что автомобиль был марки Шевроле Нива серебристого цвета.

«Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605, 393−544, 391−090 либо обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106», — просят в полиции.

Алтапресс