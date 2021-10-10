Алтапресс: Барнаульцы выбирают имя для обворожительной рыси
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» предложил горожанам придумать имя для рыси.
Рысь. https://vk.com/zoo_22
«Одна малышка уже уехала, а для второй мы выбираем имя! Помогайте», — пишут сотрудники «Лесной сказки» в соцсетях.
Барнаульцы предложили массу вариантов для очаровательной девочки: Злата, Ириска, Милаша, Айвори, Ассоль (Ася), Герда, Марфа, Бия и даже Россия.
Судя по комментариям, больше всего людям пришлось по душе имя Злата. Оно подходит под золотистую шубку.
«Вот на нее имя Злата больше всех идет. Звучно и кратко. И ласковых форм множество. Златушка, Златинка, Золотушка», — пишут под постом.
Еще в июле зоопарк показывал видео с маленькими котятами.