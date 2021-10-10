ГОРНЯК22 10.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Бастрыкин ждет подробностей инцидента с пенсионеркой в рубцовском госпитале

Горняк22
12 часов Ago

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить об обстоятельствах ситуации в ковидном госпитале Рубцовска.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. kremlin.ru

Глава ведомства ждет подробностей о совершения возможных противоправных действий в отношении женщины со стороны медицинского персонала горбольницы № 3 Рубцовска.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 86-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение города Рубцовска и насильно удерживали, применяя физическую силу», — говорится в сообщении СК.

Следователи краевого главка уже начали проверку. Также разбирательство проводит полиция.

В региональном минздраве уже заверили: медработники действовали в интересах жизни и здоровья пациента.

Напомним, жительница села Самарка уверена, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса и применили силу, когда она снимала кислородную маску.

Алтапресс

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