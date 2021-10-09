Алтапресс: Дождь, уходи. Когда в Алтайский край придет потепление

По данным регионального Гидрометцентра, погода в Алтайском крае стабилизируется. Значительно потеплеет уже на ближайших выходных.

Осень. Теплая погода. Листья. CC0

9 октября температура в районах края поднимется до +7…+17 градусов. В этот день осадков не ожидается.

10 числа столбик термометра опустится до +13 градусов, возможны небольшие дожди.

В Барнауле воздух на выходных прогреется до +12 градусов. Вечером 10 октября синоптики обещают дождь.

Повсеместно ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, с порывами до 12 метров.

Алтапресс