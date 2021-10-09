ГОРНЯК22 09.10.2021
Барнаул

Алтапресс: 4,6 млн рублей потратит мэрия Барнаула на новогоднее убранство

Горняк22
9 часов Ago

Администрации районов Барнаула объявили тендеры на праздничное украшение новогодних площадок и улиц.

Новый год. СС0

Подготовка площадки на ул. Мало-Тобольской может обойтись администрации Центрального района в 2,6 млн рублей, пишет «Банкфакс».

Администрация Октябрьского района заказала оформление улиц на сумму чуть более 1 млн рублей.

В Железнодорожном районе на украшения планируют отдать 922 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru писал, что администрация Октябрьского района объявила тендер на строительство снежного городка на Потоке, начальная цена — 527,1 тыс. рублей.

Также стало известно, какое новогоднее убранство будет на улицах.

Алтапресс

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