Алтапресс: 4,6 млн рублей потратит мэрия Барнаула на новогоднее убранство

Администрации районов Барнаула объявили тендеры на праздничное украшение новогодних площадок и улиц.

Новый год. СС0

Подготовка площадки на ул. Мало-Тобольской может обойтись администрации Центрального района в 2,6 млн рублей, пишет «Банкфакс».

Администрация Октябрьского района заказала оформление улиц на сумму чуть более 1 млн рублей.

В Железнодорожном районе на украшения планируют отдать 922 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru писал, что администрация Октябрьского района объявила тендер на строительство снежного городка на Потоке, начальная цена — 527,1 тыс. рублей.

Также стало известно, какое новогоднее убранство будет на улицах.

Алтапресс