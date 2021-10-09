ГОРНЯК22 09.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Прокуратура потребовала наказания для ответственных за засохшие кусты в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago

Администрация Барнаула плохо ухаживала за зелеными насаждениям, что повлекло частичную гибель кустарников вдоль новой дороги на пр. Северном Власихинском. К такому выводу пришли в городской прокуратуре.

Погибшие кусты. https://vk.com/barneos22

В ведомстве провели проверку по поводу сообщения горожан в паблике Barnaul 22. Жители попросили обратить внимание, что вдоль тротуаров высадили большое количество кустарников, но за ними никто не ухаживает.

«Каждый кустик — это деньги из бюджета. Если не планировалось поддерживать их в порядке, засадили бы травой или высадили уже большие кусты, более выносливые. А так получается, что деньги потрачены зря, потому что многие эти кустики уже не спасти. Нужно хотя бы за оставшимися начать ухаживать», — говорилось в сообщении.

Погибшие кусты.1 Погибшие кусты. vk.com/barneos22

Прокуратура подтвердила, что за зеленым насаждениями не ухаживали должным образом: комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула необходимых мер не принято.

В том числе, не организована надлежащим образом претензионная работа в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту.

«В связи с этим, прокуратурой Индустриального района Барнаула председателю Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — заявили в надзорном ведомстве.

А ранее жительница Новоалтайска рассказала в соцсетях про свой микрорайон, в котором вечером из-за темноты можно погибнуть разными способами.

Алтапресс

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