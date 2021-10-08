Алтапресс: Мокрый снег и порывистый ветер ударят по Алтайскому краю перед выходными

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 8 октября, дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Впрочем, осадки ожидаются неповсеместно.

Мокрый снег. Михаил Хаустов

«В отдельных районах небольшие дожди, утром с мокрым снегом», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в начале дня также ожидается небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

Алтапресс