ГОРНЯК22 08.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Мокрый снег и порывистый ветер ударят по Алтайскому краю перед выходными

Горняк22
11 часов Ago

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 8 октября, дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Впрочем, осадки ожидаются неповсеместно.

Мокрый снег. Михаил Хаустов

«В отдельных районах небольшие дожди, утром с мокрым снегом», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в начале дня также ожидается небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

Алтапресс

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