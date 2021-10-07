Алтапресс: Жителям Алтайского края начали рассылать «послания» от ФНС. Что в них нового

Более 1,2 млн жителей Алтайского края получат в этом году уведомления на уплату налогов, причем в личные кабинеты налогоплательщиков региона они уже поступили. Уведомления эти, как и в прошлом году, сводные: они сообщают суммы по всем видам имущественных налогов, а в некоторых случаях и по НДФЛ. Алтайские налоговики рассказали, что в них нового.

Налоговые уведомления. nalog.ru

Налог на имущество рассчитан по-новому

В сводном налоговом уведомлении (налоговики называют их «СНУшками») появятся новые суммы налога на имущество физлиц — на квартиры, дома, комнаты, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства и прочие здания и строения.

Наверняка вы что-то слышали о причинах. Ну — все же напомним: налог на имущество за 2020 год впервые рассчитан от кадастровой стоимости объекта. Раньше, если помните, ее считали от инвентаризационной.

Больше это или меньше, чем прежде? Тут все индивидуально. Если больше, то при расчете налога применяют понижающие коэффициенты: в текущем году — 0,2, так что рост будет не существенный. В 2022-м коэффициент составит уже 0,4, а в 2023-м — 0,6.

Решением Барнаульской гордумы на территории Барнаула установлены следующие ставки налога на имущество физлиц. Размер ставки зависит от вида объекта недвижимости: для жилых домов, квартир, комнат, гаражей — 0,3%, для иных строений — 0,5%, для торговых и офисных центров — 2%.

Ставки этого и других имущественных налогов в Алтайском крае можно узнать здесь — это сервис ФНС.

Гараж. pixabay.com.

Важно понимать: на третий год расчета по кадастровой стоимости (а также в последующие годы!) налог на имущество не должен вырастать больше чем на 10% в год.

10% — это верхняя планка, через которую нельзя будет «перепрыгнуть», — как в коммуналке, где ежегодно устанавливают предельный индекс платы граждан. В налоговой практике этот предел ввели, чтобы ограничить нагрузку — ведь, как правило, налог «подскакивает» после очередной переоценки, которую проводят не реже чем раз в пять лет.

Кстати, если налог, рассчитанный по-новому, оказался меньше, чем раньше, понижающий коэффициент не применяют.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

В уведомлении указана странная налогоблагаемая база

В СНУ, которое вы получите или уже получили, вас могут удивить циферки, обозначенные как налогооблагаемая база для исчисления налога на имущество. Сумма будет отличаться от той кадастровой стоимости вашей недвижимости, которая фигурирует в едином госреестра (ЕГРН). Налоговики объяснили, в чем тут дело.

Раньше налог платили со всей «квадратуры». Сейчас применяется вычет — не облагаемые налогом квадратные метры жилья. Для жилого дома это 50 кв. метров, для квартиры — 20, комнаты — 10. Налогооблагаемая база, которую вы видите в СНУ, рассчитана с учетом этого налогового вычета», — рассказала Елена Колоскова, начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС по Алтайскому краю.

Как применяется вычет, более-менее понятно из таких примеров. Если площадь жилого дома 100 «квадратов», налогом будет облагаться только половина, если 50 — налог вообще платить не нужно.

Заявление на получение этого вычета писать НЕ надо. Все сведения от Росреестра у нас имеются», — объяснила Елена Колоскова.

Новостройки Барнаула. 2021. Altapress.ru

Чтобы самому рассчитать налог, который придется платить, скажем, на квартиру, надо кадастровую стоимость умножить на ставку налога, из получившегося результата вычесть налог за 20 кв. метров. А итог умножить на 0,2.

Собственники новостроек заплатят налог на имущество впервые

Собственники объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию после 1 января 2012 года, впервые получат уведомления на уплату налога на имущество.

Ранее им этот налог не исчислялся — ведь инвентаризационной стоимости их недвижимости не существовало, объяснил Юрий Куриленко, руководитель управления ФНС по Алтайскому краю.

По сведениям УФНС, в налоговый оборот включили около 28 тыс. новых объектов — раньше они не облагались налогом.

Нам задавали вопрос — не предъявят ли к уплате налог за все предыдущие годы. Нет, не предъявят. Алтайский край перешел на расчет с кадастровой стоимости только в прошлом году. Поэтому собственникам таких объектов предъявят к уплате налог только за 2020 год», — объяснила Елена Колоскова.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Государство вернет переплату

Впервые в этом году налогоплательщики, возможно, увидят в «СНУшке» не всю сумму налога, исчисленную к уплате в этом году, а за минусом переплаты, которая у них возможно, была по этому или даже другому виду налога или пене.

Любая переплата по НДФЛ или имущественному налогу, независимо от того, за какой период она сформировалась, учтена в налоговом уведомлении, которое вы получите, — сказала Елена Колоскова.

Специалист привела пример. Вам надо заплатить налоги за 2020 год в сумме 3 тыс рублей. Но в 2000 году вы переплатили НДФЛ — 50 рублей. К уплате в верхнем левом верхнем углу уведомление вы увидите к уплате 2950 рублей.

Раньше переплата возвращалась по заявлению физлица. Сейчас налоговый орган делает это самостоятельно, — объяснил Юрий Куриленко.

Автомобили. Транспортный налог. Pixabay.ru

Льготу по транспортному налогу рассчитали без заявления

Некоторые наши сограждане, возможно, удивятся, не увидев в СНУ транспортного налога, который надо уплатить.

Не удивляйтесь: владельцы легковушек с двигателем до 100 лошадиных сил предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины после 60) имеют льготу и от уплаты налога за это авто освобождены.

Раньше получить эту льготу можно было только по заявлению. Теперь она рассчитывается налоговиками — писать заявления не нужно.

В этом году количество налогоплательщиков, получающих эту льготу, приросло почти на 28 тысяч — их сегодня 116 тысяч», — рассказал Юрий Куриленко.

Сельское хозяйство. Земельный налог. Pixabay.com

Сколько имущественных налогов заплатят жители Алтайского края за 2020 год?

Вид налога Общая сумма к уплате Изменение к предыдущему периоду Количество плательщиков Транспортный 2,037 млрд рублей +41 млн рублей 513 тыс. человек за 738 тыс. транспортных средств Земельный 657 млн рублей +25 млн рублей (или +4%) 739 тыс. человек На имущество 1,051 млрд рублей — 103 млн рублей ( или -9%) 908 тыс. человек

7 важных фактов о нынешней налоговой кампании

Сводные налоговые уведомления в бумажном виде , по почте , придут только тем , у кого нет «Личного кабинета налогоплательщика». Если «Личный кабинет» у вас есть — уведомление придет туда , и 307 тыс. граждан уже получили СНУ в электронном виде. СНУ не дублируется почтовым сообщением , если есть «Личный кабинет». Если вы до 1 ноября не получили уведомление , обратитесь в любую налоговую инспекцию , которая обслуживает физлиц. Сделать это можно и через «Личный кабинет», и через интернет-сервис налоговой службы «Обратиться в ФНС России» или через МФЦ. Если в СНУ некорректная информация — уточните ее тем же способом. Причины изменения сумм налогов можно уточнить в налоговой инспекции либо по телефону Федерального контакт центра 8−800−222−2222. Заплатить имущественные налоги за 2020 год надо до 1 декабря 2021-го. Если налог не уплачен , пеню вам накрутят уже с 2 декабря.

Алтапресс