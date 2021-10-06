ГОРНЯК22 07.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле почти за 11 млн рублей продается коттедж с деревянной гостиной и парадной зоной с клумбами из хвойников

Горняк22
19 часов Ago

Дом, площадью 120 кв. м, находится в поселке Солнечная Поляна на ул. Утренняя, 27. Это двухэтажный коттедж, построенный из кирпича, с фасадом из сайдинга и очень теплой крышей. К недвижимости прилагается земельный участок, размером более 10 соток. Цена предложения — 10,9 млн рублей.

Дом на ул. Утренняя, 27 в поселке Солнечная Поляна. Google. Карты.

Со стороны дом выглядит довольно просто: бежевый сайдинг с коричневыми боссажами, проемами окон и крышей. Здание огорожено кованой оградой, прикрытой с внутренней стороны металлопрофилем. Вход на участок украшают высокие ели.

Внутреннее наполнение более яркое. Перед домом организована красивая парадная зона с клумбами.

На участке построены гараж для двух машин, теплица, баня, беседка и бассейн. В доме есть большой подвал с теннисным столом и спортивными тренажерами. Для удобства оборудовано отдельное место для хранения урожая и банок с соленьями.

На первом этаже коттеджа разместились спальня, кухня, техническая и ванная комнаты. Гостиная находится здесь же. Ее стены полностью обшиты деревянным профилем. Вагонка создает уютную атмосферу провинциального загородного дома. Это фактурный материал, который хорошо удерживает тепло в помещении и неплохо звукоизолирует комнаты.

В Барнауле за 10,9 млн рублей продается коттедж с фасадом из сайдинга.1 В Барнауле за 10,9 млн рублей продается коттедж с фасадом из сайдинга. «Авито».

На втором этаже расположились большой холл, три спальни и ванная.

Поселок Солнечная Поляна построен в черте краевой столицы и примыкает к Индустриальному району, который считается спальным. Здесь полностью сформирована необходимая инфраструктура. В непосредственной близости находятся школа, детские сады, поликлиника, почтовое и банковское отделения.

Алтапресс

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