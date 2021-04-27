Алтапресс: Барнаульских верующих бесплатно довезут до храмов в Пасхальную ночь

В Пасхальную ночь в Барнауле организуют бесплатную перевозку к храмам, сообщили в администрации города.

В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. Анна Зайкова

С 2:00 до 4:00 2 мая четыре трамвайных вагона и два троллейбуса будут доставлять горожан до храмов, где пройдут богослужения.

К Покровскому кафедральному собору ( ул. Никитина , 137) можно будет доехать на трамвае № 1.

ул. Никитина 137) можно будет доехать на трамвае № 1. К Собору Александро-Невского ( ул. Антона Петрова , 221) — трамваи № 8 и 9.

ул. Антона Петрова 221) — трамваи № 8 и 9. К Храму Дмитрия Ростовского ( пр. Красноармейский , 4) — трамвай № 12.

пр. Красноармейский 4) — трамвай № 12. К Свято-Никольской церкви ( пр. Ленина , 36) — троллейбусы № 1 и № 6.

Ранее ВОЗ призвала праздновать Пасху на открытом воздухе.

Алтапресс