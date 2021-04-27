ГОРНЯК22 28.04.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульских верующих бесплатно довезут до храмов в Пасхальную ночь

Горняк22
2 часа Ago

В Пасхальную ночь в Барнауле организуют бесплатную перевозку к храмам, сообщили в администрации города.

В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. Анна Зайкова

С 2:00 до 4:00 2 мая четыре трамвайных вагона и два троллейбуса будут доставлять горожан до храмов, где пройдут богослужения.

  • К Покровскому кафедральному собору (ул. Никитина, 137) можно будет доехать на трамвае № 1.
  • К Собору Александро-Невского (ул. Антона Петрова, 221) — трамваи № 8 и 9.
  • К Храму Дмитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 4) — трамвай № 12.
  • К Свято-Никольской церкви (пр. Ленина, 36) — троллейбусы № 1 и № 6.

Ранее ВОЗ призвала праздновать Пасху на открытом воздухе.

Алтапресс

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