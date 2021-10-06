Алтапресс: Экс-владелец ТЭЦ Ярового выиграл у города крупный денежный иск за изъятие станции

Компания «ТПК Ресурс», бывший собственник ТЭЦ Ярового, отсудила более 170 млн рублей у муниципального оператора станции и администрации города. Этой суммой она оценила свои затраты на покупку станции, изъятой в 2019 году по решению краевой комиссии ЧС. Со своей стороны мэрия пыталась заставить эту компанию заплатить ей 263 млн в другом судебном процессе. Подробности истории о взаимных финансовых претензиях — в материале altapress.ru.

Котельная, отопительный сезон. altapress.ru

С чего все началось

«ТПК Ресурс» купила станцию в 2016 году — учредитель компании Константин Вальтер, поставщик казахстанских углей, утверждал, что сделал это по просьбе краевых властей.

Правда, к управлению активом компания приступила только 1 октября 2019 года — до этого оператором было подконтрольное мэрии муниципальное предприятие «ЯТЭК».

А уже 22 ноября 2019 года — после крупных аварий, срыва поставок угля, снижения температуры в домах и введения режима ЧС — управление забрали у частника и вновь передали МУПу.

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Решение о передаче приняли коллегиально — в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства края под председательством губернатора Виктора Томенко.

Причем правомерность решения чиновников подтвердил арбитраж — договоры купли-продажи имущества ТЭЦ он признал прекратившимися.

Но ключевой в деловом обороте вопрос о деньгах — сколько вернуть покупателю-неудачнику и в какие сроки — разрешен не был вовсе. Между тем, как ранее утверждал в разговоре с altapress.ru владелец «ТПК Ресурс» Константин Вальтер, он заплатил за ТЭЦ 160 млн рублей.

В общем, иск от его компании был просто вопросом времени.

Котельная, отопительный сезон. altapress.ru

Откуда взялось неосновательное обогащение

Бывшего собственника ТЭЦ на суде представляли, в частности, два екатеринбургских юриста Александр и Владимир Каплюковы (отметим, Вальтер также ведет бизнес в Свердловской области).

«ТПК Ресурс» намеревался взыскать с МУПа и администрации Ярового неосновательное обогащение — ведь договора купли-продажи ТЭЦ, впоследствии признанные прекратившимися, были оплачены. Станцию вернули, «откуда взяли». А деньги — нет.

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От МУПа требовали 138 млн рублей (неосновательное обогащение) и более 12 млн рублей процентов, набежавших с даты передачи ТЭЦ муниципальному предприятию. От администрации Ярового — соответственно 27 млн и 2,5 млн.

Интересно, что в суде ответчики, в общем-то, и не отрицатели неосновательного обогащения — они спорили скорее о сумме, которую им придется выплатить. Так, спорным был вопрос, с какой даты станция перешла МУПу. Кроме того, ответчики требовали взыскать с «ТПК Ресурс» ущерб за восстановление ТЭЦ. Администрация также полагала, что не должна отвечать солидарно со своим (муниципальным то бишь) предприятием.

Но перевесили аргументы бывшего собственника ТЭЦ.

Кочегар. Котельная. Минстрой Алтайского края.

Какие аргументы подтвердили правоту экс-собственника ТЭЦ

В пользу «ТПК Ресурс» сыграло мировое соглашение, заключенное в арбитражном суде между нею как собственником, МУП «ЯТЭК» и администрация Ярового.

Годом раньше невыполнение Вальтером этого соглашение стало одним из главных аргументов, из-за которых он лишился своей ТЭЦ. Как ранее рассказывал altapress.ru, документ предусматривал: покупатель станции реконструирует котлы, построит новый золоотвал и сделает многое другое для блага ТЭЦ, и в случае невыполнения обязательств договора купли-продажи расторгается.

Это условие, в частности, и позволило подтвердить правомерность изъятия станции у «ТПК Ресурс». Однако этот же документ оговорил, что деньги покупателю возвращаются при расторжении договора — на это и обратили внимание на суде юристы Вальтера.

Суд. Pixabay.com

К каким выводам пришла первая инстанция

Суд с ними согласился — трудно было возражать утвержденному судом документу. Имущество МУПу передали? Передали. Деньги вернули? Не вернули. Значит, надо вернуть.

С учетом уточнения МУП должен уплатить бывшему собственнику 152 млн рублей (не считая дополнительных процентов), администрация Ярового — около 30 млн рублей.

А поскольку по факту передача имущества произошла 22 ноября, с этой даты и надо накручивать проценты. Причем проценты будут дополнительно начисляться на всю сумму до момента возврата денег. Решение вынесено пока только в первой инстанции — арбитраже Алтайского края.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Что будет дальше

Если решение устоится, для МУПа этот иск может стать для него критичным.

По данным его бухотчетности, опубликованной на сайте предприятия, выручка МУП «ЯТЭК» в 2020 году составила 332 млн рублей, себестоимость оказалась почти вдвое выше — 501 млн. Деятельность предприятия была убыточной.

Ранее власти края рассказывали о неэффективности работы ТЭЦ — она сжигает повышенное количество угля и имеет высокие, до 30%, потери в теплосетях. Вероятно, проигравшая сторона попытается оспорить решение в следующей инстанции, но на сегодня информации о подаче апелляционной жалобы нет.

Что требовала в суде администрация Ярового

Решение по этому делу арбитраж вынес в конце сентября. Несколькими днями позже судьи завершили рассмотрение иска администрации Ярового к «ТПК Ресурс», требовавшей от компании 263 млн рублей.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

Администрация вновь использовала все то же мировое соглашение, ее представитель заявил, что бывший собственник не обеспечил выполнение обязательств. В ноябре 2019 года в Яровом возникло ЧС, администрация затратила на его ликвидацию средства — например, покупала уголь и материалы. Словом, понесла убытки.

В чем сомневался и не сомневался суд

Но суд не смотрел причинно-следственной связи между действием-бездействием «ТПК Ресурс» и убытками, хотя неоднократно просил администрацию представить доказательства, что эти деньги направили именно на ликвидацию ЧС.

Почему все понесенные затраты на покупку топлива за отопительный сезон 2019−2020 годов администрация города Яровое и МУП «ЯТЭК» считают исключительно своими убытками, суду не пояснено, — указано в решении.

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Удовлетворить требования администрации суд отказался, мотивировав отказ хорошим литературным языком.

Факт введения ЧС на территории города Яровое в начале отопительного сезона 2019−2020 годов у суда не вызывает сомнения. Судебными актами, вступившими в законную силу, подтверждено, что ответчик действительно не исполнил обязательства, принятые на себя как собственник ТЭЦ. Это у суда также не вызывает сомнения. Однако это не является основанием для возложения на ответчика обязанности оплачивать все затраты муниципального образования город Яровое, затраты ресурсоснабжающей организации, прямо или косвенно связанные с наступлением и течением отопительного сезона, — отметила судья Светлана Янушкевич.

Алтапресс