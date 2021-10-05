ГОРНЯК22 05.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Мужчину сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Огни» в Барнауле

Горняк22
11 часов Ago

Вечером 4 октября в Барнауле на ул. Малахова в районе ТЦ «Огни» автомобиль наехал на пешехода.

ДТП на ул. Малахова. "Инцидент Барнаул"

По данным очевидцев, пострадавший мужчина на вид около 40 лет. Он шел через проезжую часть по пешеходному переходу.

«В сознании, говорит отказали ноги», — описывают состояние пострадавшего в паблике «Инцидент Барнаул». На месте работали медики.

Ранее в тот же вечер пешеход пострадала под колесами авто на ул. Балтийской.

Алтапресс

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