Алтапресс: Участники предварительного голосования «Единой России» почтили память павших воинов в Барнауле

Участники праймериз «Единой России» в Барнауле почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Участники предварительного голосования ЕР почтили память павших воинов. altai-ter.er.ru.

Празднование 76-й годовщины Великой Победы в Барнауле начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы.

Член Генерального совета «Единой России», губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Алтайского реготделения партии, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, член «Единой России», глава Барнаула Вячеслав Франк, секретарь Барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев и участники предварительного голосования: депутаты Государственной Думы Иван Лоор и Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Анатолий Суворов, Владимир Устинов и Артём Шамков, депутаты Барнаульской гордумы Дмитрий Абалымов, Александр Лисицын, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов и Сергей Струченко вместе с представителями патриотических, молодежных и общественных организаций приняли участие в торжественной церемонии.

Затем память павших воинов почтили у Вечного огня.

Также представители партии возложили цветы у пантеона с фамилиями бойцов, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Алтапресс