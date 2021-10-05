Алтапресс: Барнаул — в туристическом антирейтинге. Эксперты назвали то, чего не хватает краевой столице

По данным опроса сервиса SuperJob, Барнаул наряду с рядом российских городов оказался на последней строчке рейтинга популярных туристических направлений. Почему так случилось и как это исправить, мы узнали у местных турбизнесменов.

Как реставрируют дом "Под шпилем". Анна Зайкова

Об опросе

Его провели среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России из 337 населенных пунктов во всех федеральных округах страны.

Самым популярным городом у опрошенных, конечно, стал Санкт-Петербург — туда хотел бы отправиться каждый пятый. На втором месте — Москва. В нее стремятся 9% туристов. На 13 месте, оказался Горно-Алтайск. Барнаул не вошел и в ТОП-15.

«Барнаул в числе прочих городов (Астрахань, Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Мурманск, Воронеж, Грозный, Ейск, Красноярск, Магадан, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и проч.) занял последнюю строчку рейтинга. Суммарно респонденты ответили в 21% случаев, что хотели бы посетить перечисленные города, однако количество желающих поехать именно в Барнаул оказалось совсем незначительным», — отмечают авторы опроса.

Буквы «Барнаул». Анна Зайкова, altapress.ru

В чем же дело?

Мы спросили алтайских турэкспертов, чего не хватает Барнаулу, чтобы стать заметной для путешественников точкой на карте.

Ольга Канайкина,

директор компании «Мой мир»:

Знаете, кто у нас не бывает — всем нравится Барнаул. И из Петербурга, и из Хакасии — все. Проблема, я думаю, в том, что мы недостаточно раскрученный город. С Санкт-Петербургом все понятно — его и раскручивать не надо. А о нас ничего не слышно. На выставках представляют Алтай во всех его проявлениях, но конкретно Барнаулу уделено не так много внимания. Также не хватает чего-то брендового, изюминки. Вот стоит у нас Сереброплавильный завод, который мог бы отлично притягивать туристов — но кто и когда его сможет восстановить? Тот же ансамбль Демидовской площади давно пора реконструировать. Не достает и брендовых маршрутов. Чтобы путь к событийным мероприятиям в районах начинался с города. Как это делают в Самаре на фестивале сызранского помидора: РЖД формирует специальный поезд, который перевозит туристов к месту фестиваля. Не хватает нам таких вау-эффектов, к сожалению.

Евгения Беспалова, президент АРАТ. Анна Зайкова.

Евгения Беспалова,

директор турагентства «100 дорог», президент АРАТ:

Во-первых, в городе нет точек притяжения. Во-вторых, у нас нет гостиниц высокого уровня. В-третьих, Барнаул в основном используется, как перевалочный пункт при путешествиях в Республику Алтай. Но сейчас и этот статус ослабевает — аэропорт есть и в Горно-Алтайске.

Алтапресс