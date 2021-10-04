Алтапресс: ТОП-9 кинопремьер октября, которые стоит посмотреть барнаульцам

В октябре кинолюбителей ждет странная солянка — тут и последняя лента об агенте 007, и знаковые фильмы-участники Венецианского кинофестиваля, и документалка о Бодрове, и рыцарский фильм от 83-летнего Ридли Скотта, который не убавляет своих режиссерских амбиций. «Афиша» обещает — в кино точно будет интересно.

Фильм "Не время умирать" Кинопоиск

Не время умирать

С 7 октября. Боевик, триллер, приключения. В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс.

Последний фильм об агенте 007.

Джеймс Бонд снова спасет мир — в этот раз он попадет в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Нас других не будет

С 7 октября. Документальный фильм. В фильме участвует Сергей Сельянов, Надежда Васильева, Вячеслав Бутусов, Сергей Астахов, Сергей Бодров мл.

Документальный фильм — это рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников. Картина охватывает его жизнь с раннего детства до трагической гибели в Кармадонском ущелье в 2002 году.

Фильм, названный цитатой из стихотворения Иосифа Бродского, сняли киноведы Петр Шепотинник и Ася Колодижнер.

Семейка Аддамс: Горящий тур

С 14 октября. Мультфильм, ужасы, фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Самая жуткая семейка отправляется в путешествие, в котором они будут не только кошмарить людей, но и искать скелеты в шкафу. Весело будет и детям, и взрослым.

Человек божий

С 14 октября. Драма, биография. В ролях: Арис Серветалис, Александр Петров, Тония Сотиропулу, Микки Рурк, Яннис Станкоглу, Манос Гаврас.

Картина рассказывает биографию одного из наиболее почитаемых православных святых — Нектария Эгинского.

В греческом фильме неожиданно снялись Александр Петров (ученик святого) и Микки Рурк (больной) — тем интереснее будет их увидеть в непривычных амплуа.

Исчезнувший

С 14 октября. Триллер, драма, криминал, детектив. В ролях: Джеймс МакЭвой, Клер Фой, Том Каллен, Гари Льюис, Майкл Морлэнд, Роберт Джек.

Джеймс МакЭвой играет отца, у которого пропал ребенок. Он внезапно становится одним из главных виновников происшествия — исчезновение связывают с его опасной работой.

Хэллоуин убивает

С 21 октября. Ужасы, триллер, криминал. В ролях: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл, Кайл Ричардс, Скотт Макартур.

Продолжение-перезапуск легендарного ужастика, впервые снятого в далеком 1978 году.

В новом фильме Джейми Ли Кёртис, вернувшаяся к роли Лори Строуд, начинает охоту на маньяка в маске Майкла Майерса. В этот раз она надеется увидеть лицо человека, который сеет страх в городе.

Хороший , плохой , коп

С 21 октября. Боевик, триллер, криминал. В ролях: Джерард Батлер, Фрэнк Грилло, Алексис Лодер, Тоби Хасс, Тейт Флетчер, Райан О’Нан.

В маленьком городке в жестоком противостоянии сталкиваются профессиональный киллер и знаменитый аферист. Между молотом и наковальней оказывается девушка-новичок, едва успевшая заступить на службу в местный полицейский участок.

Купе номер 6

С 28 октября. Драма, мелодрама. В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг.

Картина, снятая в копродукции Финляндией, Эстонией, Россией и Германией, получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной любви. Ее сосед по купе — грубоватый русский шахтер. В пути оба пассажира начинают осознавать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Последняя дуэль

С 28 октября. История, драма. В ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Клэр Данн, Адам Драйвер, Харриет Уолтер.

Новый исторический фильм Ридли Скотта — в основу сюжета легла история о последней дуэли во Франции, разрешенной королем, которая состоялась в XIV веке.

Поединок был между двумя рыцарями — один из них обвинялся в изнасиловании жены другого, но свое преступление он отрицал. Правда окажется за тем, кто сильнее.

Алтапресс