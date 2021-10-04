ГОРНЯК22 05.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле при поддержке москвичей открыли филиал академии футбола имени легендарного Льва Яшина

Горняк22
19 часов Ago

3 октября на стадионе «Динамо» в Барнауле состоялось торжественное открытие филиала футбольной академии имени Льва Яшина. Это сулит региону дополнительными вливаниями в детский спорт.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Как рассказал altapress.ru президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин, переговоры с коллегами из Москвы начались еще в феврале 2020 года. Из всех сибирских городов столичное «Динамо» для открытия филиала академии выбрало именно Барнаул.

Новосибирск и Омск, которые также были в списке претендентов, остались за бортом.

Филиалы академии «Динамо» до этого были открыты в Воронеже, в Махачкале и Владивостоке. Теперь он есть и на Алтае.

В пользу краевой столицы говорила солидная футбольная история и целая плеяда известных игроков — в элитной Российской премьер лиге (РПЛ) и подэлитной Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и во втором дивизионе (ПФЛ) играют более 50 алтайских воспитанников. Большинство из них вышли именно из структуры «Динамо».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Сегодня по всей стране развивается инфраструктура для подготовки высококлассных футболистов. И открытие таких центров, которые на системной основе занимаются развитием детско-юношеского спорта и воспитанием нашей молодежи, конечно же, дадут свои результаты. В Сибири пока это первый филиал, я очень рад, что мы открываем его в Барнауле, в Алтайском крае.

Что из себя представляет филиал

Из детской школы «Динамо», в которой насчитывалось 470 воспитанников, в академию перевели 250 лучших. Отбор футболистов происходил по спортивному принципу. Динамовская школа свою работу продолжит: ее спортсмены имеют возможность также пополнять ряды «академиков», если будут показывать хороший результат.

В клубе не скрывают: филиал академии футбола — это возможность получить солидные средства на развитие детского спорта.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. 1 Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Ранее речь шла о ежегодном выделении московским «Динамо» для Барнаула 30 млн рублей. Деньги пойдут на покупку инвентаря, формы, организацию поездок и формирование фонда оплаты труда для тренеров.

В чем особенность академии

У «академиков», конечно, все будет по-серьезному: датчики, камеры и полная аналитика по всем воспитанникам и главное — особая методика подготовки.

По словам Алексея Минина, главная задача — развить потенциал каждого молодого футболиста, чтобы в перспективе они пополняли состав как барнаульского, так и московского «Динамо».

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. 2 Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Руководство столичного клуба рассчитывают, что за три-пять лет результаты системной подготовки молодых футболистов обязательно появится.

Алтапресс

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