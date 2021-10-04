Алтапресс: Парламент №8. Каким будет АКЗС нового созыва
Первая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания VIII созыва состоится уже на этой неделе. Датой первого заседания народных избранников назначено 7 октября. Между тем, уже можно говорить о том, как будет выглядеть новый созыв АКЗС. Об этом — в материале altapress.ru.
Организационное собрание депутатов АКЗС. Пресс-служба АКЗС.
На минувшей неделе в Парламентском центре состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению первой сессии АКЗС, в ходе которого присутствующие определились с кандидатурами на посты спикера краевого парламента, председателей и заместителей председателей постоянных комитетов.
Новый старый спикер
Так, оргкомитет одобрил кандидатуру на пост председателя АКЗС. Изначально, напомним, рассматривались две персоны: единоросс Александр Романенко и коммунист Юрий Кропотин. Кроме правящей партии и КПРФ никто не заявлял своих выдвиженцев в кресло спикера.
Но в итоге на должность «главного депутата» ожидаемо был рекомендован Александр Романенко. Как ранее сообщал altapress.ru, и представители политического истеблишмента, и эксперты от политики в один голос заявляли, что единороссам без труда удастся сохранить за собой пост председателя регионального парламента.
Что касается кандидатур на пост вице-спикера, то они утверждаются на сессии по представлению избранного председателя заксобрания. Источники сообщают, что в этом созыве может появиться два зампреда АКЗС. Также неофициально называются и их имена — это уже упомянутый Юрий Кропотин от КПРФ и молодой, но набирающий все больший политический вес единоросс Денис Голобородько, который является руководителем исполкома реготделения «ЕР», а в предыдущем созыве заксобрания возглавлял правовой комитет.
Александр Романенко и Денис Голобородько подвели итоги участия партии в избирательной кампании Фото представлено Региональным отделением «Единой России»
Структура АКЗС
В новом созыве регионального Заксобрания предложено сформировать девять постоянных комитетов.
В прошлом созыве, напомним, их было семь:
- Комитет по правовой политике;
- Комитет по местному самоуправлению;
- Комитет по бюджету и налогам;
- Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству;
- Комитет по аграрной политике и природопользованию;
- Комитет по здравоохранению и науке;
- Комитет по социальной политике.
Организационное собрание депутатов АКЗС. Пресс-служба АКЗС.
В АКЗС VIII созыва существовавшая структура парламента переосмыслена и «комитетное наполнение» будет таковым:
- Комитет по правовой политике и местному самоуправлению;
- Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям;
- Комитет по промышленности, предпринимательству и туризму;
- Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи;
- Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии;
- Комитет по здравоохранению;
- Комитет по социальной защите и занятости населения;
- Комитет по образованию и науке;
- Комитет по спорту, культуре и молодежной политике.
Заседание оргкомитета. Пресс-служба АКЗС.
Еще одним принципиальным отличием нового созыва АКЗС от предыдущего регионального парламента является то, что в этот раз в представительном органе будет не четыре, а пять фракций. По итогам сентябрьских выборов в Заксобрании появилось представительство «Коммунистов России».
Самой большой фракцией, несмотря на менее удачные итоги выборов, чем в 2016 году, останется «Единая Россия». От правящей партии в АКЗС будет представлен 31 депутат.
Второй по величине фракцией является КПРФ — 24 мандата. Пять мест в региональном парламенте будет у «Справедливой России — За правду». По четыре мандата — у ЛДПР и «Коммунистов России».
Всего в Алтайском краевом заксобрании, напомним, 68 депутатов.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Анна Зайкова
Руководство комитетов
Что касается персоналий руководителей комитетов и их заместителей, то на эти должности рекомендованы:
- Комитет по правовой политике и местному самоуправлению. Председатель — Денис Голобородько («Единая Россия»). Зампреды — Андрей Кривов (КПРФ) и Сергей Матасов («Коммунисты России»);
- Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям. Председатель — Антон Васильев («Единая Россия»). Зампреды — Иван Мордовин («Единая Россия») и Александр Локтев («Единая Россия»);
- Комитет по промышленности, предпринимательству и туризму. Председатель — Владимир Семенов (ЛДПР). Зампреды — Андрей Абрамов («Единая Россия»);
- Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. Председатель — Игорь Панарин («Единая Россия»). Зампреды — Людмила Суслова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Николай Данилин («Единая Россия»);
- Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Председатель — Сергей Серов («Единая Россия»). Зампреды — Алексей Кривенко («Единая Россия»), Вячеслав Лаптев (КПРФ) и Вадим Смагин («Единая Россия»);
- Комитет по здравоохранению. Председатель — Владимир Лещенко («Единая Россия»). Зампреды — Александр Лазарев («Единая Россия») и Елена Хрусталева (КПРФ);
- Комитет по образованию и науке. Председатель — Александр Молотов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Зампреды — Сергей Писарев («Единая Россия»);
- Комитет по социальной защите и занятости населения. Председатель — Ирина Солнцева («Единая Россия»). Зампреды — Вячеслав Початов (КПРФ) и Ирина Шудра (ЛДПР);
- Комитет по спорту, культуре и молодежной политике. Председатель — Татьяна Ильюченко («Единая Россия»). Зампреды — Иван Нифонтов («Единая Россия»).
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Анна Зайкова
История с открытым финалом
Следует понимать, что представленная конфигурация нового созыва АКЗС на данный момент не является окончательной. Утверждение всех должностей состоится именно в ходе первой сессии, которая пройдет 7 октября.
Не исключено, что не обойдется без сюрпризов. Так, отдельного внимания заслуживает вопрос избрания региональными депутатами нового сенатора, который будет представлять АКЗС в верхней палате федерального парламента.
Виктор Зобнев Фото: архив пресс-службы Правительства
Ожидается, что кресло в Совфеде займет экс-депутат Госдумы Виктор Зобнев, а его место в АКЗС достанется Наталье Кувшиновой, которая не попала в новоизбранную Госдуму. При этом, судя по всему, Кувшинова может рассчитывать на один из руководящих постов в краевом парламенте.
Впрочем, этот вопрос остается открытым, поскольку некоторые источники поговаривают, что она и вовсе в скором временим может занять видное место в исполнительной ветви власти Алтайского края.