ГОРНЯК22 03.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск

Горняк22
10 часов Ago

Вечером 1 октября на трассе Барнаул-Новосибирск перед ЗАТО Сибирский произошла серьезная авария с участием двух иномарок.

ДТП у ЗАТО Сибирский. https://t.me/vkurse22

Несмотря на серьезные повреждения обоих авто, обошлось без погибших, пишет «Инцидент Барнаул».

Травмы, со слов свидетелей, получили трое человек.

Ранее в Барнауле смертельное ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены».

Алтапресс

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