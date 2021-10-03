Алтапресс: Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Вечером 1 октября на трассе Барнаул-Новосибирск перед ЗАТО Сибирский произошла серьезная авария с участием двух иномарок.
ДТП у ЗАТО Сибирский. https://t.me/vkurse22
Несмотря на серьезные повреждения обоих авто, обошлось без погибших, пишет «Инцидент Барнаул».
Травмы, со слов свидетелей, получили трое человек.
Ранее в Барнауле смертельное ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены».