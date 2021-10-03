Алтапресс: В Алтайском крае назвали победителей Шукшинского кинофестиваля
1 октября в Бийске наградили победителей Шукшинского кинофестиваля. Лучшей картиной по мнению жюри стала лента «История одной картины» режиссера Руслан Магомадова.
В Бийске назвали победителей Шукшинского кинофестиваля culture22.ru
По сюжету фильма из Европы в Чечню прилетает мужчина. Он должен найти бесценную вещь, от которой зависит его будущее.
Спецприз губернатора Алтайского края получил фильм «Земля Эльзы», чья премьера состоялась во время кинофестиваля, сообщают в региональном Минкульте.
Остальные номинации распределили следующим образом:
- «Лучший короткометражный фильм» — «Ку-Ку», режиссер Светлана Белоруссова;
- «Лучший сценарий» — «Архипелаг», сценаристы Алексей Тельнов, Светлана Саликова, режиссер Алексей Тельнов;
- «Лучшая операторская работа» — «Потанцуй со мной», оператор Андрей Егоров, режиссер Никандр Федоров;
- «Лучшая режиссерская работа» — режиссер Алексей Федорченко, фильм «Последняя «Милая Болгария»;
- «Лучшая продюсерская работа» — «Архипелаг», продюсер Елена Дементова, режиссер Алексей Тельнов;
- «Лучшая мужская роль» — актер Евгений Бавыкин, фильм «История одной картины»;
- «Лучшая женская роль» — актриса Ирина Печерникова, фильм «Земля Эльзы».
Оценивали фильмы оператор Алишер Хамиходжаев, ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, режиссер Евгений Бедарев, глава алтайского отделения Союза кинематографистов Владимир Кузнецов, режиссер и преподаватель Елизавета Манскова.
Напомним, что Шукшинский кинофестиваль в этом году стартовал 28 сентября. В конкурсной программе участвовали 11 полнометражных картин.