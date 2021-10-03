ГОРНЯК22 03.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае назвали победителей Шукшинского кинофестиваля

Горняк22
10 часов Ago

1 октября в Бийске наградили победителей Шукшинского кинофестиваля. Лучшей картиной по мнению жюри стала лента «История одной картины» режиссера Руслан Магомадова.

В Бийске назвали победителей Шукшинского кинофестиваля culture22.ru

По сюжету фильма из Европы в Чечню прилетает мужчина. Он должен найти бесценную вещь, от которой зависит его будущее.

Спецприз губернатора Алтайского края получил фильм «Земля Эльзы», чья премьера состоялась во время кинофестиваля, сообщают в региональном Минкульте.

Остальные номинации распределили следующим образом:

  • «Лучший короткометражный фильм» — «Ку-Ку», режиссер Светлана Белоруссова;
  • «Лучший сценарий» — «Архипелаг», сценаристы Алексей Тельнов, Светлана Саликова, режиссер Алексей Тельнов;
  • «Лучшая операторская работа» — «Потанцуй со мной», оператор Андрей Егоров, режиссер Никандр Федоров;
  • «Лучшая режиссерская работа» — режиссер Алексей Федорченко, фильм «Последняя «Милая Болгария»;
  • «Лучшая продюсерская работа» — «Архипелаг», продюсер Елена Дементова, режиссер Алексей Тельнов;
  • «Лучшая мужская роль» — актер Евгений Бавыкин, фильм «История одной картины»;
  • «Лучшая женская роль» — актриса Ирина Печерникова, фильм «Земля Эльзы».

Оценивали фильмы оператор Алишер Хамиходжаев, ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, режиссер Евгений Бедарев, глава алтайского отделения Союза кинематографистов Владимир Кузнецов, режиссер и преподаватель Елизавета Манскова.

Напомним, что Шукшинский кинофестиваль в этом году стартовал 28 сентября. В конкурсной программе участвовали 11 полнометражных картин.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск

Алтапресс: Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск

Горняк22
10 часов Ago
Вечером 1 октября на трассе Барнаул-Новосибирск перед ЗАТО Сибирский произошла серьезная авария с участием двух иномарок. ДТП у ЗАТО Сибирский. https://t.me/vkurse22 Несмотря на серьезные...
Алтапресс: Потеплеет не только на сердце. Минстрой Алтайского края разобрался с проблемами села Санниково и «Горной страны»

Алтапресс: Потеплеет не только на сердце. Минстрой Алтайского края разобрался с проблемами села Санниково и «Горной страны»

Горняк22
1 день Ago
Вопросы с горячим водоснабжением и теплом в селе Санниково, а также газификацией придорожного комплекса «Горная страна» в скором времени будут решены. Об этом заявил министр строительства...
Алтапресс: Ковид на Алтае заполняет госпитали: за сутки число свободных коек уменьшилось на 115

Алтапресс: Ковид на Алтае заполняет госпитали: за сутки число свободных коек уменьшилось на 115

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае, по данным на 1 октября, зарегистрировали 260 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус, больница. zdravalt.ru В антиковидных госпиталях...

Читать по теме:

ВТОПЕ: