Алтапресс: Барнаульцам рекомендуют запастись водой

3 октября в Барнауле стартует масштабное отключение воды. В мэрии напоминают жителям о необходимости сделать запасы.

Пластиковые бутылки. СС0

Барнаульский водоканал будет менять две задвижки диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и ул. Новороссийской.

Воды не будет с 8:00 3 октября до 8:00 4 октября

Специалисты предприятия приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения.

Замена запорной арматуры позволит в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.

Подачу воды приостановят в границах улиц:

Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Телефон водоканала для справок: 500−101.

Алтапресс