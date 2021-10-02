Алтапресс: Ковид на Алтае заполняет госпитали: за сутки число свободных коек уменьшилось на 115

В Алтайском крае, по данным на 1 октября, зарегистрировали 260 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

В антиковидных госпиталях осталось 554 свободных койки, сутками ранее в резерве находились 669 кроватей. Причем за десять дней число мест увеличили до 4008: 22 сентября коек в госпиталях насчитывали 3604, из которых пустовали 669.

Всего в крае инфицированных — 77 932 (в том числе 5 695 детей). Выздоровели — 59 505 пациентов, из них за прошедшие сутки — 98.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 012 человек.

«Кроме этого, 442 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 284 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4008 коек, к кислороду имеют подключение 3154, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 554», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 534, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 233.

За весь период наблюдений скончались 5 455 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (23 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 224 человека (по иным причинам — 1 231).

По данным оперштаба на 1 октября, прививается 689 788 человек (получили первую вакцину — 38 603, полностью вакцинированы — 646 508), повторно вакцинировались — 4 677.

Ранее altapress.ru рассказал, почему коронавирус «обрастает» новыми симптомами и что теперь все больше тревожит пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 75, Бийск — 20, Рубцовск — 17, Камень-на-Оби — 10, Алейск, Заринск — по 9, Славгород — 7, Алейский, Егорьевский, Шелаболихинский и Шипуновский районы — по 6, Волчихинский и Павловский район — по 5, Змеиногорский, Локтевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристаньский и Чарышский район — по 4, Благовещенский, Бурлинский, Калманский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский и Поспелихинский районы — по 3, Белокуриха, Бийский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский и Целинный районы — по 2, Ельцовский, Михайловский, Новичихинский, Петропавловский, Советский, Третьяковский районы — по 1.

Алтапресс