ГОРНЯК22 03.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле неопытный преступник совершил заказной поджог автомобиля

Горняк22
19 часов Ago

Житель Барнаула за 50 тыс. рублей облил автомобиль горючей жидкостью и поджег, сообщает «Инцидент Барнаул».

Заказной поджог автомобиля в Барнауле кадр из видео.

Машина сгорела ночью 22 сентября во дворе дома № 19 по улице Веры Кащеевой.

«У второго подъезда мужчина совершил поджог припаркованного во дворе автомобиля. Поджог был заказной», — рассказала местная жительница, которая в курсе произошедшего.

Она пояснила, что пострадала машина ее друга, которому решил отомстить пока еще неизвестный заказчик преступления.

«Кто-то обиделся на моего друга и заказал поджог за 50 тысяч рублей. Мужчина приехал на дело на такси. Через таксиста его и нашли», — отметила девушка.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах поджигатель зафиксировал на телефон свое преступление, судя по всему для заказчика.

Ранее в алтайском селе мужчина из-за неприязни самостоятельно поджег машину начальника райотдела полиции.

Алтапресс

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