ГОРНЯК22 03.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Мороз до -7 градусов и гололед обрушатся на Алтайский край

Горняк22
19 часов Ago

Похолодание, которое пришло в Алтайский край вместе с началом октября, усилится в ближайшие выходные. В ночь на воскресенье в регионе ожидается падение температуры до -7 градусов.

Мокрый снег. Дождь. CC0

Как следует из прогноза алтайского Гидрометцентра, днем в субботу, 2 октября, в крае будет +3…+8 градусов. Ожидается дождь, утром с мокрым снегом, местами туман.

Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В ночь на воскресенье, 3 октября, температура воздуха составит −2…+3 градуса, при прояснении до -7 градусов. В дневные часы потеплеет до +2…+7 градусов.

На большей части территории Алтайского края ожидаются дожди, утром с мокрым снегом, в отдельных районах возможны гололедные явления.

Ветер юго-западный 3−8 метра в секунду, местами порывы до 14 метров.

Ранее altapress.ru сообщал, какую погоду синоптики прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие полгода.

Алтапресс

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