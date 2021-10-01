Алтапресс: Впереди — снег. Новый виток похолодания начинается в Алтайском крае с приходом октября

В Алтайском крае после пары дней несущественного подъема дневных температур вновь начинается похолодание, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Мокрый снег. Михаил Хаустов

Если накануне в крае было до +11 градусов, то в пятницу, 1 октября, столбики термометров покажут +4…+9 градусов.

В отдельных районах ожидаются небольшие, по югу местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман.

В последующие двое суток станет еще холоднее — всего до +7 градусов, а дожди местами сменятся мокрым снегом.

Ветер будет западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

Ранее altapress.ru рассказал, какая погода ожидается в Алтайском крае в ближайшие полгода.

Алтапресс