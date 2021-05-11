ГОРНЯК22 11.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Дополнительный автобус запустили из Барнаула в аэропорт Толмачево

Горняк22
12 часов Ago

Дополнительный автобусный рейс в новосибирский аэропорт Толмачево открыли в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Аэропорт Толмачево. Фото: архив компании "Авиафлот"

Он будет функционировать в ежедневном режиме, начиная с 15 мая.

Из Барнаула пассажиры будут выезжать в 04:30, в пункт назначения автобус прибудет в 09:00.

Рейс из Толмачево назначен на 15:50. Прибытие на барнаульский автовокзал — в 20:25.

Предварительная продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах, а также на сайтах автовокзала и e-traffic.ru. Справки по телефону (3852) 61−79−79.

Алтапресс

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