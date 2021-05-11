ГОРНЯК22 11.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаулец хотел защитить свои деньги и отдал мошенникам 202 тыс. рублей

Горняк22
12 часов Ago

Мошенники похитили у 41-летнего жителя Барнаула 202 тыс. рублей. Злоумышленник представился работником службы безопасности банка

Банковская карта. СС0

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшему поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником безопасности финансовой организации.

«В беседе он рассказал, что был запрошен перевод денежных средств, сумму которой он не называл. В дальнейшем мошенник предложил создать безопасный кошелек, на что заявитель ответил согласием и скачал приложение по указанию. Пройдя по ссылке, он ввел данные своих кредитных карт, после чего ему стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в размере 202 000 рублей», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Затем потерпевший позвонил в банк, где ему объяснили, что он общался с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в полиции рассказали, что 31-летняя жительница Барнаула хотела заработать в интернете и лишилась своих накоплений.

Алтапресс

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