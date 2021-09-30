ГОРНЯК22 01.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Последний день сентября в Алтайском крае пройдет под знаком дождей, мокрого снега и ветра

Горняк22
18 часов Ago

Дожди, мокрый снег и порывистый ветер ожидается в Алтайском крае в последний день сентября.

Дождь в Барнауле. Михаил Хаустов

«В отдельных районах небольшие, местами по востоку умеренные дожди, утром с мокрым снегом. В утренние часы местами туман», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +6…+11 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле в начале дня ожидается небольшой дождь. Температура зак окном составит +6…+8 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.

Ранее altapress.ru рассказал о том, какая погода прогнозируется в крае в ближайшие полгода.

Алтапресс

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