Алтапресс: Последний день сентября в Алтайском крае пройдет под знаком дождей, мокрого снега и ветра
Дожди, мокрый снег и порывистый ветер ожидается в Алтайском крае в последний день сентября.
Дождь в Барнауле. Михаил Хаустов
«В отдельных районах небольшие, местами по востоку умеренные дожди, утром с мокрым снегом. В утренние часы местами туман», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +6…+11 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле в начале дня ожидается небольшой дождь. Температура зак окном составит +6…+8 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.
Ранее altapress.ru рассказал о том, какая погода прогнозируется в крае в ближайшие полгода.