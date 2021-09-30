Алтапресс: В Алтайском кардиоцентре рассказали, как оперируют ковидных пациентов и следят за всеми сердечниками края

Более 100 пациентов с сердечной недостаточностью сейчас наблюдаются в краевом кардиологическом диспансере. Благодаря уникальной службе их состояние постоянно мониторят высококвалифицированные врачи.

Кардиологический диспансер. Алтайский минздрав.

Региональный центр хронической сердечной недостаточности создали в июле этого года, и он уже спас жизни многих жителей края.

Надежда Веселовская, заведующая кардиологическим отделением № 2 и руководитель центра говорит, что в России нет единой структуры наблюдения за пациентами, перенесшими инфаркт миокарда или страдающими сердечной недостаточностью.

В регионах также аналогов не существует, подобное подразделение, но с меньшими функциями существует лишь в Нижнем Новгороде.

Пациенты, которым нужно постоянное наблюдение не имеют возможности регулярно проходить его в одном месте.

Кардиологический диспансер. Алтайский минздрав.

По статистике 50% людей с сердечной недостаточностью уходят из жизни в первые пять лет поле постановки диагноза. Службу создали по настоятельной просьбе министра здравоохранения региона и главного кардиолога края.

В структуре отделения — 30 коек стационара, которые принимают пациентов с тяжелыми формами хронической сердечной недостаточности, иногда после срочных операций и реанимации.

Есть консультационный блок для врачей края. Те медики, кто не имеет опыта ведения таких пациентов в районах края, могут в любое время получить помощь «старшего брата».

Третий блок — амбулаторный кабинет, врачи которого, собственно, и ведут диспансерное наблюдение. Пациенту достаточно позвонить туда, рассказать о тревожащих симптомах, и его примут без очереди и талонов.

Кардиологический диспансер. Алтайский минздрав.

Это же отделение проводит школы для пациентов и их родственников, где рассказывают о самой болезни, о симптомах, с которыми надо срочно обращаться к врачу, о правильном приеме препаратов, а также учат следить за своим здоровьем, чтобы не случилось рецидивов.

Надежда Веселовская говорит, что врачебная помощь — это всего лишь 10% успеха в лечении сердечных заболеваний. Все остальное — участие самого пациента в сохранении своего здоровья и жизни.

Сегодня все 30 коек полностью заняты. 100 человек приняты на диспансерный учет всего за три месяца.

Пациентов с инфарктом и предынфарктным состоянием спасают в трех рентген-операционных кардиодиспансера. Всех больных в течение 20 минут доставляют сюда и ставят стент в коронарную артерию. Потом пациент еще сутки-двое находится в реанимации, а затем переводится в стационар. При выписке такие больные попадают под «опеку» регионального центра хронической сердечной недостаточности.

Кардиологический диспансер. Алтайский минздрав.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Александр Тырышкин отмечает, что ковид внес большие коррективы в работу кардиодиспансера. С 16 октября 2020 года здесь открыт ковидный госпиталь на 40 коек.

Для таких пациентов есть отдельная операционная и своя реанимация. С ковидными больными работать непросто. Помимо защитных костюмов врачи носят еще и свинцовые фартуки для защиты от радиации. Такая двойная нагрузка усложняет оказание помощи.

Всего в кардиодипансере в 2020 году приняли 323 пациентов с ковидом и острым коронарным синдромом. Плюс 240 побывали здесь уже в 2021. 70% из них прошли через операционные.

По словам Александра Тырышкина, ковидные пациенты в разы тяжелее, чем без него. Коронавирус способствует быстрому образованию тромбов. Примерно 7% пациентов уже после успешного стентирования приходится возвращать в операционную, чтобы изъять тромб или ставить дополнительный стент.

Алтапресс