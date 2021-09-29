ГОРНЯК22 29.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульская ГИБДД обратилась к пешеходам после смертельного ДТП

Горняк22
10 часов Ago

После смертельной аварии на пр. Космонавтов 28 сентября ГИБДД Барнаула обратилась к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила и быть внимательными.

ДТП с грузовиком на пр. Космонавтов в Барнауле. "Инцидент Барнаул"

Пешеходов просят не рисковать жизнью, не создавать аварийных ситуаций и переходить дорогу строго в установленных местах. Выходя на зебру, нужно убедиться в отсутствии близко движущегося транспорта.

Вечером и ночью пешеходам стоит использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар автомобилей. Особенно это касается детей. Светоотражатели можно повесить в виде брелоков на рюкзак, пришить нашивки на одежду. Есть светоотражающие ленты, ткани и нитки, из которых можно самим сделать аппликации, наклейки и другие элементы.

Осенью сокращается продолжительность светового дня, а в темное время суток значительно ухудшается видимость и часто портится погода. Водителям рекомендуют проверять состояние автомобиля — тормозную систему и систему обогрева стекол, наличие стеклоомывающей жидкости.

Автомобили. Пробка.1 Автомобили. Пробка. Анна Зайкова, altapress.ru.

Во время поездки нужно держаться на безопасной дистанции, соблюдать скоростной режим, пристегиваться и включать ближний свет фар.

«Помните главное правило на дороге — водитель должен быть предсказуем и заметен! И самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием», — напоминают автополицейские.

Автолюбителям не стоит забывать и о пассажирах. Детские кресла — главный залог сохранения жизни и здоровья маленьких пассажиров.

Особенно аккуратными на дороге должны быть начинающие водители — они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов. При неблагоприятных погодных условиях им лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, смертельная авария случилась днем 28 сентября на пересечении пр. Космонавтов и ул. Малахова. Грузовик МАЗ сбил мужчину, который перебегал дорогу. Пешеход умер на месте.

Алтапресс

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