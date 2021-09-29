ГОРНЯК22 29.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайский край возвращаются дожди с порывистым ветром

Горняк22
10 часов Ago

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае в среду, 29 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Осень. Дождь. СС0

«На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, утром с мокрым снегом», — информируют синоптики.

Дневные температуры в крае составят +8…+13 градусов. Ветер будет юго-восточный 5−10 метров в секунду, местами по югу порывы до 16 метров.

В Барнауле в среду также ожидается дождь. Температура за окном составит +9…+11 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду.

Ранее altapress.ru рассказал, какая погода ожидается в Алтайском крае в ближайшие полгода.

Алтапресс

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