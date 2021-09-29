ГОРНЯК22 29.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 35 млн рублей продается дом в баварском стиле с участком для пивоварни или конного двора

Горняк22
10 часов Ago

В нагорной части Барнаула продается усадьба с перспективой реализации амбициозного бизнес-проекта. Она находится между улицами Тихонова и Ляпидевского.

В Барнауле за 35 млн рублей продается большая усадьба для ведения собственного бизнеса. "Авито".

В лот входят большой кирпичный дом в баварском стиле и участок, площадью 1 га. Недвижимость оценили в 35 млн рублей. Полезная площадь здания — 1,3 тыс кв. м. Строение состоит из цокольного, первого этажей и мансарды.

Земельный участок оформлен в собственность. Его можно использовать для ведения бизнеса: развить комплекс для отдыха, построить пивоварню, сыроварню или организовать конный двор.

Кроме того, внушительный надел можно размежевать и продать под коттеджный поселок.

На территории пробита скважина с артезианской водой, подведен газ, стоит подстанция КТП (160 кВт).

Алтапресс

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