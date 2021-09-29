Алтапресс: Мандат на компромисс. Ждать ли от нового созыва АКЗС «парламентской революции»

«Единая Россия» утратила большинство в Алтайском краевом Законодательном собрании по итогам минувших выборов. Значит ли это, что в региональном парламенте грядут большие перемены — в материале altapress.ru.

51 сессия Алтайского краевого Заксобрания. пресс-служба АКЗС.

«Возьмемся за руки , друзья»

Судя по всему, в региональном отделении правящей партии результаты сентябрьского голосования предпочитают оценивать реалистично, а значит, не самым позитивным образом.

Публичные лица от «Единой России» воздерживаются от бравурной риторики, понимая, что 31 мандат по итогам выборов — не тот результат, на который рассчитывала партия власти.

Например, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, шедший во главе списка единороссов, прокомментировал результаты голосования так: «Выборы для представителей партии „Единая Россия“ были непростыми, особенно конкурентной оказалась борьба за голоса на округах, на части из них разрыв был минимальным как за, так и против наших однопартийцев. В нынешнем созыве у партии будет меньше голосов, чем в прошлом, но она по-прежнему остаётся крупнейшей силой в АКЗС».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. altairegion22.ru

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Фракции нужно будет сплотиться и настроиться на консолидированную работу. Правительство региона продолжит самое конструктивное взаимодействие с фракцией «Единая Россия» и всем краевым парламентом.

Весьма сдержанно высказался об итогах выборах и лидер реготделения «ЕР» Александр Романенко, который в прошлом созыве занимал пост спикера АКЗС.

Предвосхищая старт работы обновленного парламента, он довольно скупо указывал: «В этом созыве в краевом парламенте будут работать пять фракций. Мы очень надеемся, что в этом составе мы сможем сделать работу конструктивной, парламент будет работать на благо края».

Александр Романенко и Денис Голобородько. vk.com/goloborodko_denis.

Еще один видный единоросс, руководитель исполкома реготделения «ЕР» Денис Голобородько прямо заявил, что партия провела большую работу перед выборами, но итоги голосования его удивили.

Денис Голобородько,

руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России»:

Нам удалось показать хорошие результаты по спискам, но упустили несколько округов. По некоторым территориям, прямо скажем, это стало неожиданностью. По итогам будем анализировать, проводить работу. Сейчас могу сказать, что мы настроены на сотрудничество со всеми партиями в краевом парламенте.

Вызов слева

Между тем, коммунисты, заметно усилившие по итогам выборов свое представительство в АКЗС, уже заявляют серьезные амбиции на новый созыв регионального парламента.

Так, в беседе с корреспондентом altapress.ru лидер алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова прямо заявила, что новоизбранное заксобрание способен возглавить представитель коммунистов.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

На посту спикера Мария Прусакова видит 62-летнего Юрия Кропотина, который избрался в краевой представительный орган впервые. О новоиспеченном депутате известно, что он возглавляет компанию «Альфа Механик» и руководит Центральным районным комитетом КПРФ в Барнауле.

Коммунисты рассматривают Юрия Кропотина не только как возможного председателя регионального парламента, но и вице-спикера.

Кроме того, по словам Марии Прусаковой, КПРФ претендует и на руководящие, а также заместительские должности в нескольких парламентских комитетах.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Мария Прусакова и Денис Голобородько. Анна Зайкова

Между хайпом и реальностью

Важно отметить, что в публичном пространстве в качестве кандидатур на пост спикера нового созыва АКЗС пока что вообще рассматриваются только две персоны. Это, в первую очередь, Александр Романенко, и, собственно, Юрий Кропотин.

При этом желание Марии Прусаковой сменить первое лицо регионального парламента, судя по всему, в других фракциях особо не разделяют.

Например, справоросс Александр Молотов, возглавлявший фракцию эсеров в прошлом созыве АКЗС, не желает видеть во главе представительного органа «красного» председателя.

Александр Молотов,

депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду»:

Коммунисты хайпуют на теме председателя законодательного собрания. Но моя позиция сводится к тому, что если выбирать между прошлым спикером и кандидатом от коммунистов, то я точно поддержу кандидатуру Александра Романенко. Нам же нужен рабочий законодательный орган с профессионалом во главе.

Александр Молотов. Фото: Анна Зайкова

По словам собеседника, так или иначе, вопрос с председателем парламента решится на установочной сессии, которая пройдет 7 октября.

Впрочем, более понятной ситуация вокруг спикера может стать еще раньше — 30 сентября, когда пройдет заседание оргкомитета и на нем будут предварительно рассмотрены ключевые вопросы.

«Не исключено, кстати, что может поменяться и структура Законодательного собрания», — сказал Александр Молотов.

Лидер алтайских жириновцев Владимир Семенов в разговоре с altapress.ru воздержался от того, чтобы обозначить свою позицию по вопросу, кого бы он хотел видеть во главе нового состава АКЗС.

Владимир Семенов и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. Анна Зайкова/altapress.ru.

По его словам, фракция ЛДПР еще не собиралась и решение по этому поводу не принималось.

Борьба за контроль

Что касается экспертных оценок относительного того, как будет складываться баланс сил в новом Заксобрании, то, например, политолог Сергей Асеев склонен полагать, что «Единая Россия», несмотря на проседание по мандатам, сумеет создать такую конфигурацию в стенах регионального парламента, при которой сохранит контроль над работой представительного органа.

Сергей Асеев,

политолог:

Необходимо понимать, что «Единая Россия» не отдаст пост председателя АКЗС, а также должности руководителей наиболее важных комитетов. Но, вероятно, не обойдется без торга и сделки с оппозицией при перераспределении руководящих должностей второго эшелона.

По мнению эксперта, правящая партия сумеет предпринять эффективные шаги, чтобы заполучить под свою опеку ряд депутатов-одномандатников от КПРФ, как это было в 2016 году.

Алтайское краевое законодательное собрание. Олег Богданов

«В конечном итоге, я думаю, им это удастся и „Единая Россия“ получит искомые 35 мандатов для того, чтобы получить необходимый контроль над АКЗС», — отметил Сергей Асеев, добавляя, что в конечном итоге в новом созыве АКЗС «революции не предвидится».

Политолог Ярослава Шашкова, говоря о результатах выборов заксобрания, констатирует, что на данный момент главная особенность еще не начавшего работу АКЗС — это неопределенность.

Ярослава Шашкова,

политолог:

Поэтому, сейчас все будет зависеть от договоренностей. В этой связи возрастает роль мелких фракций, которые реально включаются в процесс принятия решений. Ведь у КПРФ нет возможности блокировать какие-либо решения и у «Единой России» — тоже. А значит, необходимо будет искать компромисс.

По словам эксперта, при определении нового спикера АКЗС, судя по всему, этот пресловутый компромисс как раз и будет найден в персоне Александра Романенко.

Александр Романенко. Пресс-служба «Единой России»

«Он опытен и является той фигурой, которая обеспечит нормальное функционирование Законодательного собрания.

Поэтому, скорее всего, „Единая Россия“ сможет добиться утверждения Александра Алексеевича на посту председателя», — резюмировала Ярослава Шашкова.

Алтапресс