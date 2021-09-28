Алтапресс: О блокаде, лыжах и киноавангарде: какие фильмы барнаульцы увидят на Шукшинском кинофестивале

28 сентября в Алтайском крае стартуют показы конкурсных фильмов Шукшинского кинофестиваля. Какие фильмы можно будет посмотреть на большом экране совершенно бесплатно — в обзоре «Афиши».

Фильм "Блокадный дневник" Кинопоиск

Блокадный дневник

Картина режиссера Андрея Зайцева, которую медиа уже окрестили сурвайвал-хоррором (то есть жестким фильмом о выживании). Монохромная лента стала победителем 42-го Московского международного кинофестиваля.

Сценарий написан по воспоминаниям блокадников, поэтессы Ольги Берггольц и писателя Даниила Гранина.

Сюжет

Ленинград, февраль 1942 года. Молодая женщина Ольга идёт через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрёт от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним.

Белый снег

Байопик Николая Хомерики про олимпийскую лыжницу Елену Вяльбе, которая на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году завоевала пять золотых наград из пяти возможных.

Сюжет

Маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте. Но главное испытание ждет ее впереди — и это чемпионат мира. Личные отношения с родителями, возлюбленным и сыном тоже складываются не так хорошо, как бы ей хотелось.

Не называй меня Вася

Фильм Альфии Шакирзяновой, молодой 25-летней девушки из Казани.

Сюжет

Молодая и наивная девушка Василиса приехала из города в деревню на неделю, чтобы погостить у бабушки. Там она знакомится с компанией молодых ребят и влюбляется в дерзкого парня Шуру. Но первая любовь очень коварна.

На дальних рубежах

Любовная драма в духе «Таежного романа» от режиссера Максима Дашкина. В главной роли — Виктория Толстоганова.

Сюжет

Российская военная база, Кыргызстан. У Марии, жены заместителя командира базы, завязываются отношения с сослуживцем мужа. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и её семьи.

История одной картины

Драма Руслана Магомедова о молодом художнике, который страстно желает найти свою первую работу.

Сюжет

Из Европы в Чечню прилетает мужчина. Он должен найти бесценную вещь, от которой зависит его будущее.

Двое видели козу

Фильм-притча от киностудии «Башкортостан» и режиссера Андрея Носкова.

Сюжет

Андрей — городской парень, находящийся в постоянной рефлексии и не заканчивающемся ремонте. Его родной брат Айдар — деревенский простачок, очень приземленный и прагматичный. Однажды Айдар приезжает в гости к Андрею с козой.

Потанцуй со мной

Фестиваль снова не обойдется без якутского кино. В этот раз на Алтае представят мелодраму молодого режиссера Никандра Федорова — романтическую историю первой любви.

Сюжет

Нюргун с детства влюблён в Сайсары. Но в самые необходимые моменты ему не хватало немного решительности и нужных слов. Пронеся свою любовь через годы, Нюргун оказался рядом с Сайсары, когда она уже никого не ждала. Будут ли они вместе и смогут ли потанцевать?

Архипелаг

Работа режиссера Алексея Тельнова о путешествии на край земли и гонке за сокровищами.

Сюжет

Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара, ведь на протяжении трехсот лет никому не удавалось решить эту амбициозную задачу. Российскую экспедицию возглавляет молодой астроном Александр Васильев. Ради любви к истине он вынужден оставить в Санкт-Петербурге свою невесту, понимая, что другого шанса может и не представиться.

Земля Эльзы

Премьерный фильм по пьесе Ярославы Пулинович, в котором снялись не только звезды Вениамин Смехов и Ирина Печерникова, но и барнаульские актеры. Съемки проходили в том числе на Алтае.

Сюжет

Двое встретились и полюбили друг друга. Казалось бы, что тут такого, — обычное дело. Но все вокруг: родные и знакомые, объявили войну этой любви. Потому что нашим героям — за 70. Потому что она, Эльза, недавно овдовела и должна носить траур, пусть и по нелюбимому мужу. А он, Леонид, и вовсе чужак в алтайском поселке, где живёт Эльза. По мнению окружающих, их любовь неприлична, неудобна, а вдобавок угрожает материальному благополучию их детей и внуков.

Кроличья лапа

Роман между петербурженкой и французом на фоне советской перестройки. Режиссер — Нана Джорджадзе.

Сюжет

В Петербурге встречаются двое — Аля и Николя. Она — воздушная петербургская интеллигентка, он — французский архитектор, обаятельный красавец. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут. История их любви — это хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку гармонии.

Последняя «Милая Болгария»

Новая работа Алексея Федорченко, чей прошлогодний фильм «Война Анны» стал главной картиной года. В этот раз режиссер прославляет советский киноавангард.

Сюжет

Милая Болгария — так называется сорт яблок, которые выводит молодой селекционер Леонид Ец в Алма-Ате в 1943 году. Он пытается разгадать загадку гибели писателя, когда-то жившего здесь, он перебирает и препарирует личные трагедии прошлого: самоубийство молодого сверстника, несчастливая любовь, ужасы войны, а также тайну смерти собственного отца.

Посмотреть полную афишу и расписание показов можно здесь.

Алтапресс