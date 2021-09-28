ГОРНЯК22 29.09.2021
Барнаул

Алтапресс: iHerb обжалует решение барнаульского суда о признании запрещенной в России информации на их сайте

Горняк22
18 часов Ago

Компания iHerb подала апелляционную жалобу на решение Центрального районного суд Барнаула о признании запрещенной в РФ информации на сайте ее интернет-магазина, сообщил ТАСС гендиректор iHerb в России Илья Микин.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. СС0

По его мнению, признание запрещенной в России всей информации на сайте iHerb — нарушение прав широкого круга потребителей.

Маркетплейс продает не только пищевые добавки, но и другие категории товаров, например, натуральную косметику, товары для животных и тому подобное, к которым у истца нет претензий, добавил Микин.

«Тем не менее, в случае блокировки сайта эти товары автоматически станут недоступны для отечественных потребителей. Мы считаем, что такой подход не соответствует нормам закона об информации и в целом российскому законодательству», — объяснил он.

Напомним, ранее Центральный районный суд Барнаула объявил запрещенной информацию, опубликованную на сайте магазина iHerb.

Барнаульская прокуратура подала соответствующий иск после обращения общественной организации потребителей «Народный контроль».

Исполнительный директор этой организации Николай Якушев сообщал, что iHerb продает товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатические препараты под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также спецпитание для спортсменов без разрешения Минспорта РФ.

Алтапресс

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