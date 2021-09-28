ГОРНЯК22 29.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Крупный уральский инвестор зашел на Алтай и прикупил базу

Горняк22
18 часов Ago

Группа компаний «Сигма», владеющая активами в Челябинской и Оренбургской областях, выкупила предприятие на Алтае. Речь идет о «Хлебной базе 39» в Благовещенском районе.

Приемка зерно нового урожая. Сергей Бутин

О состоявшейся сделке сообщил в соцсетях бывший владелец предприятия — компания «Элли».

«Желаем нашему партнеру и новоиспеченному владельцу крупного актива успехов в Алтайском крае, а также надежных партнеров», — говорится в сообщении.

«Хлебная база 39» находится на станции Леньки. Емкость для хранения зерна составляет 200 тыс. тонн.

Предприятие оснащено высокопроизводительными зерносушилками, одна из которых расположена в элеваторе и три — на линии зерноскладов. Кроме приемки и отгрузки зерна автомобильным транспортом предприятие имеет возможность отгружать зерно по железной дороге.

Что известно о собственнике

Группа компаний «Сигма» является одним из крупнейших на Урале и в Башкирии агропромышленных холдингов. В сферу ее интересов до сентября входили семь предприятий — три маслозавода и элеватора, а также предприятие по производству комбикормов.

Теперь у «Сигмы» есть еще один актив на Алтае. Сумма сделки не разглашается.

Алтапресс

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