Алтапресс: Минизавод, СТО и пилорама. Какие административные и промышленные долгострои распродают в Барнауле

Предстоящим летом на сайте торгов пройдет аукцион, на котором выставили три лота из Барнаула. Это недостроенные промышленные и административные объекты. Совсем скоро, а именно 8 июня, разыграют железобетонные и каркасные скелеты, расположенные в разных районах краевой столицы. За каждым из них — целая история.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

Провал проекта «СТО»

Адрес — Трактовая , 1

1 Степень готовности — 58%

Начальная цена лота — 12,4 млн рублей

Площадь застройки — 619,3 кв. м

Скриншот панорамы, где зафиксирован недостроенный объект на ул. Трактовая, 1. «Яндекс. Карты».

На ул. Трактовая, «завис» самый дорогой из недостроев. Несколько лет назад здесь должен был вырасти комплекс по техническому обслуживанию автомобилей, иными словами, новенькая СТО.

Возведением объекта занялась компания «АБМ», занимающейся оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров. Разрешение на капитальное строительство на участке в 2,6 тыс. кв. м она получила в 2016-м.

К слову, кадастровая стоимость земли на сегодняшний день составляет 10,4 млн рублей.

Расположение долгостроя на ул. Трактовая, 1. 2 ГИС.

В феврале прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение забрать большой надел и недостроенный объект у «АБМ», чтобы истец — региональное управление имущественных отношений — смог реализовать его по сходной цене.

Требование было мотивировано тем, что истек срок действия договора аренды земельного участка, а СТО так и не построили.

Договор аренды между фирмой и управлением был заключен в марте 2011 года. Его срок несколько раз продлевали, а в 2016 году и вовсе расторгли для того, чтобы заключить новый. Но, спустя три года, он тоже истек, а станция так и не была сдана в эксплуатацию.

Компания «АБМ» во всем винила третьи лица. По словам представителя фирмы, сроки строительства были нарушены из-за ресурсовиков и ремонтников.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Сначала на объект не могли подвести электричество. Договор с фирмой «Энергия-Транзит» был заключено в сентябре 2016 года, а электричество было подключено только в 2017-м. Далее подвело теплоснабжение. Его «протянули», но на 400 м дальше, чем того требовала техническая документация. В итоге, пришлось нести дополнительные затраты на подведение коммуникаций, смену проектной документации и т. д. А главное шло время, которого у компании и без того было в обрез.

Последней каплей стал ремонт коммуникаций, который велся в непосредственной близости от строительной площадки. Из-за него, по мнению руководства «АБМ», возведение объекта было невозможно в силу требований безопасности. Кроме того, на территорию стройки попросту не мгла проехать техника.

За полшага до сдачи

Адрес — проезд Южный , 19

19 Степень готовности — 92%

Начальная цена лота — 7,6 млн рублей

Площадь застройки — 130 кв. м

Окрестности недостроенного объекта в проезде Южный, 19. 286370

Вторым по стоимости, но не по значимости стал железобетонный скелет в проезде Южный, 19. Однако, его можно считать самым готовым к сдаче. Степень готовности здания — 92%.

В судебном решении Индустриального районного суда говорится, что с 2011-го по 2015-й годы здесь должно было появиться здание производственной базы деревообработки. Для этого предпринимателем Аленой Плескач был заключен договор аренды надела в 7,1 тыс. кв. м на три года.

В августе арендатор обратилась в Алтайкрайимущество с заявлениями о расторжении договора в связи с истечением срока его действия и предоставлением земельного участка в аренду без торгов, сроком на 3 года, для завершения строительства.

Место расположения недостроя на проезд Южный, 19. 2 ГИС.

Таким образом, арендатор должна была построить объект к октябрю 2018 года. Но не успела. Точнее, объект был достроен, но его не ввели в эксплуатацию. Ответчик настаивала на том, что сроки не были выдержаны из-за долгого оформления нового договора.

В настоящее время объект, по словам Плескач, достроен, но не сдан в эксплуатацию, поскольку возникли проблемы при подключении к инженерным сетям. Кроме того, необходимо было внести изменения в проектную документацию.

Сейчас на продаваемом земельном участке находится сам объект, железные вагончики для рабочего персонала, пилорама, два сруба (бани), склад стройматериалов.

Бревна. Лесопилка. pixabay.com.

В судебном заседании предприниматель не смогла доказать факт завершения строительства и не предоставила доказательств уважительной причины простоя. Здание производственной базы деревообработки и земля под ней выставлена на торги.

Справка

На сегодняшний день предприниматель Алена Плескач является учредителем и гендиректором компании «Торговый ряд Калита», которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, и учредителем фирмы «Алатырь», где производят деревянные строительные конструкции и столярные изделия.

Минизавод , который так и не начал работать

Адрес — ул. Промышленная , 17-б

17-б Степень готовности — 8%

Начальная цена лота — 1,9 млн рублей

Площадь застройки — 1,08 тыс. кв. м

Фрагмент карты, где показано расположение недостроенного объекта на ул. Промышленная, 17-б. 2 ГИС.

Третий объект незавершенного строительства находится на ул. Промышленная, 17-б. Он был выставлен на торги по той же причине, что и предыдущие — закончился срок аренды земельного участка, площадью 20 тыс. кв. м.

Возведением минизавода ЖБИ и складских помещений занималась индивидуальный предприниматель Нина Черепанова. Истец пояснила Арбитражному суду Алтайского края, что на большое здание попросту не хватило денег.

Договор аренды был заключен в мае 2015 года. За три года Черепанова должна была сдать здание в эксплуатацию.

Предприниматель с исковыми требованиями согласилась.

Алтапресс