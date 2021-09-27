Алтапресс: Барнаульцы обратились к власти после смертельного ДТП со столбом на Солнечной поляне

В паблике «Барнаул 22» жители Солнечной поляны выразили обеспокоенность на дорогах в микрорайоне, где погиб водитель автомобиля.

Пешеходный переход. unsplash.com

ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены».

В полиции сообщили, что 42-летний водитель врезался в столб, двигаясь от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта.

Местные жители уверены, что машина ехала на большой скорости, потому что на этом участке многие водители превышают скорость.

«Я проживаю в квартале „Лапландия“. Три раза писала официальные обращения в Комитет по дорожному хозяйству по поводу участка дороги на Солнечной поляне между Павловским трактом и Энтузиастов. Я указывала в своих обращениях, что на этом участке сложно перейти дорогу пешеходу, потому что автомобили передвигаются на очень высокой скорости», — рассказала местная жительница.

По словам жительницы Барнаула, на ее обращения отвечали, что «этот участок не является аварийно-опасным».

«Как итог, за неделю два серьезных ДТП, одно со смертельным исходом», — резюмировала женщина.

Ранее в Барнауле по просьбе жителей приподняли опасный пешеходный переход, на котором можно было умереть.

Алтапресс