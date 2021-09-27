Алтапресс: Новая неделя в Алтайском крае стартует со снега и ветра
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в понедельник, 27 сентября, весьма неблагоприятную погоду.
Осенние листья Барнаула. Михаил Хаустов
«Местами по востоку небольшие дожди, утром с мокрым снегом», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.
Ветер северо-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров. Температура воздуха составит +4…+9 градусов.
В Барнауле будет преимущественно без осадков.
Температура в краевой столице +5…+7 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 метров в секунду.