Алтапресс: Еще одна алтайская ферма забудет про доярок в надежде на хитроумных роботов

Племзавод «Степное» в Немецком национальном районе в нынешнем году построит и запустит роботизированную молочную ферму — вторую в крае. Оборудование для нее уже закуплено. Руководитель предприятия надеется на увеличение производительности и повышение рентабельности.

Коровы. Животноводство. СС0

Роботизированная ферма будет рассчитана на 145 голов скота, обслуживать которых будут две доярки. Стоимость оборудования составила 40 млн рублей. Часть этих средств хозяйству вернуться в виде компенсаций по государственной программе.

По словам руководителя племзавода «Степной» Дмитрия Гостева, построить новую ферму и оснастить ее технологичным оборудованием планировалось давно. В этом году наконец идея воплотиться в жизнь.

«Мы уже приобрели двух роботов-дояров со всем сопутствующим оснащением. Эта система будет выдаивать коров до четырех раз в сутки. Ученые выяснили, что такое доение производительнее и рентабельнее, чем традиционное. Да и о том, где найти доярок, задумываться не надо. На 145 голов достаточно двух операторов, которые будут контролировать систему, следить за поведением животных, — сообщил «АП» Дмитрий Госев.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

Как происходит доение

Главный принцип всей системы — это добровольность. Буренка сама решает, когда ей хочется доиться. Происходит это порой и ночью, когда срабатывает инстинкт. Тогда и приходит к умному автомату.

Есть правда одно ограничение — больше четырех доек в сутки робот не допускает, считая каждую из них. Пришла буренка в пятый раз — он ее вежливо выпроваживает, пугая сжатым теплым воздухом. Как говорится, иди на выход.

Кто уже опробовал роботов

Первопроходцем молочной роботизации на Алтае было сельхозпредприятие «Система» в Топчихинском районе. В 2020 году она первая установила у себя на ферме робота-дояра. Спустя чуть больше года директора предприятия Александр Орлов рассказал altapress.ru, что качество молока существенно улучшилось.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

Дошло до того, что переработчики, которым «Система» сдает свой продукт, не знали, что с ним делать, такого хорошего качество он оказался.

Еще один плюс роботизированной системы, который отмечает Орлов, — полное отсутствие мастита у коров. За первый год, что в хозяйстве работал новомодный аппарат, не было ни одной вспышки этого заболевания вымени.

По продуктивности коров результаты тоже получились интересные: на привязном содержании средний надой — 5,5 тыс. кг молока на одну корову, на беспривязном с системой европараллель — 6,8 тыс. кг, на роботизированной ферме — 8,5 тыс. кг молока. И это при том, что доит новомодный аппарат первотелок.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

Сейчас в «Системе» задумались о покупке еще одного робота. В 2022 году под него в хозяйстве планируют построить модульную ферму на 65−70 коров.

Алтапресс