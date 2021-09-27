Алтапресс: Встреча с Натальей Варлей и звездой «Движение вверх»: какими будут самые необычные Шукшинские дни на Алтае

Впервые за всю историю Шукшинские дни на Алтае пройдут без массовых гуляний в Сростках, без «красной дорожки» у театра драмы и не летом, а осенью. Фестиваль ограничится событиями, на которые можно будет пустить небольшое количество людей.

Шукшинский фестиваль. Сростки, 25 июля 2010г. Олег Богданов

Стартуют Шукшинские дни на Алтае с творческого вечера Натальи Варлей в концертном зале «Сибирь» 27 сентября. Начало в 18:30.

В программе — фрагменты из кинофильмов, авторские стихи, песни на стихи артистки, песни из кинофильмов.

Попасть на встречу можно по пригласительным билетам, которые выдают в кассе зала. Количество ограничено — в крае продолжают действовать ограничения, разрешена только 50-процентная заполняемость зала.

Наталья Варлей на съемках фильма «Кавказская пленница» timeallnews.ru

28 сентября в алтайском театре драмы пройдет концерт в честь официального открытия Шукшинских дней на Алтае. Начало в 18:30.

В этот же день пройдут первые конкурсные показы фильмов-участников Шукшинского кинофестиваля. Посмотреть полный список картин и расписание показов можно здесь. Билеты можно получить в кассах кинотеатров.

На кинофестивале пройдет премьера фильма «Земля Эльзы», который снимался на Алтае. В нем сыграли Вениамин Смехов, Ирина Печерникова, Анна Уколова и барнаульские артисты.

Премьера пройдет в кинотеатре «Мир» 28 сентября в 20:30, картину представит съемочная группа. Фильм можно будет также посмотреть 29 и 30 сентября.

Location-тур съемочной группы «Земля Эльзы» по Алтайскому краю и Республики Алтай. Евгений Цветков.

29 сентября в музее ГМИЛИКА откроется документальная выставка «Народное вече на Пикете».

Много разных камерных событий пройдут в Бийске и Сростках — например, встреча со звездой фильма «Движение вверх» Кириллом Зайцевым, тематические экскурсии по музею Шукшина в его родном селе, показ моноспектакля артистки Анны Ардовой и так далее.

Актер Кирилл Зайцев в фильме «Движение вверх» Кинопоиск

Полную афишу фестиваля можно посмотреть здесь.

Не обойдется фестиваль без традиционных встреч с писателями. В Барнаул приедут поэты Максим Бессонов, Марина Кудимова, Инна Кабыш, Алла Поспелова, Арсений Ли, писатели Павел Селуков (сейчас в театре кукол «Сказка» идет спектакль «Паша» по его книге «Добыть Тарковского») и Михаил Щукин.

Расписание встреч с ними можно посмотреть здесь.

Фестиваль торжественно закроют 1 октября в ДК Бийска.

Алтапресс