Алтапресс: Кому выгодно шельмование «Барнаулкапстроя» и кто стоит за попытками его обанкротить? Мнение юриста

В последние несколько месяцев вокруг «Барнаулкапстроя» (БКС) сгущались тучи: со страниц местных СМИ не сходят заголовки о проблемах застройщика и его потенциальном банкротстве. Давайте попробуем разобраться, действительно ли нам грозит крах застройщика или у информационного давления на БКС есть какие-то иные предпосылки? Об этом рассуждает директор юридической фирмы «Безруков и партнеры» Андрей Безруков.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов "Барнаулкапстроя". Дмитрий Лямзин.

Откуда растут ноги

Ноги у этих публикаций растут из дела, которое рассматриваются в Арбитражном суде Алтайского края по заявлению некой «СДЛ-Групп» о признании застройщика банкротом.

Заявление «СДЛ-Групп» подано в декабре 2020 года. Как следует из определения суда от 28 января 2021 года, задолженность «Барнаулкапстроя» перед этой фирмой составляет чуть более 5 млн рублей.

Из другого дела (А03−5534/2020) следует: эта задолженность образовалось вследствие того, что в сентябре 2019 года «СДЛ-Групп» перечислила «Барнаулкапстрою» спорную сумму (чуть более 5 млн) по договору инвестирования.

В дальнейшем, в январе 2020-го, договор инвестирования был расторгнут. И БКС должен был вернуть всю сумму в феврале 2020 года.

Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Долг возник при Канакове

Напомним, что в тот период «Барнаулкапстрой» возглавлял Александр Канаков, который в феврале 2020 года был задержан по подозрению в получении взятки, а в дальнейшем осужден на 4 года строгого режима .

В это же время СМИ пестрили заголовками о проблемном доме по Павловскому тракту, 291, где основным генподрядчиком «Барнаулкапстроя» была компания «Сибресурс».

Давайте разбираться дальше.

Александр Канаков, директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Канаков был соучредителем

Итак, мы имеем долг «Барнаулкапстроя» перед «СДЛ-Групп», который возник в период правления Александра Канакова. И есть две фирмы, которые ранее работали с застройщиком — «СДЛ-Групп» и «Сибресурс».

Как связаны эти факты?

Анализ государственного реестра юридических лиц позволяет сделать нам вывод, что директором и 50% учредителем общества «СДЛ-Групп» является Александр Емельянов.

СДЛ-Групп, выписка из ЕГРЮЛ. Скан сведений с портала «Прозрачный бизнес». «Сибресурс», выписка из ЕГРЮЛ. Скан сведений с портала «Прозрачный бизнес».

Он же является и 100% учредителем и директором общества «Сибресурс». При этом Канаков ранее тоже владел 9% доли в ООО «СДЛ-Групп» и 49% в «Сибресурс», о чем также упоминалось в СМИ.

Какой вывод мы можем сделать из такой взаимосвязи?

В 2019—2020 годах «Барнаулкапстрой» сотрудничал с «Сибресурсом». При этом Канаков ранее тоже владел 9% доли в ООО «СДЛ-Групп» и 49% в «Сибресурс» — СМИ об этом тоже писали. Иными словами, Емельянов и Канаков имели какие-то деловые отношения.

Сергей Шумов Анна Зайкова

Город меняет руководство

После задержания Канакова и возникающего напряжения на фоне дома Павловский тракт, 291, город (собственник 100% акций «Барнаулкапстроя»), принимает решение сменить руководство застройщика.

И в марте — апреле 2020 года на должность приходит Сергей Шумов, который и принимает на себя роль человека, которому необходимо разрубить этот гордиев узел взаимоотношений с генподрядчиком «Сибресурс».

В сентябре 2020 года на altapress.ru выходит интервью с Шумовым с заголовком «Нам банально не хватает денег». Но где же деньги?

В администрации Барнаула обсуждают проблемы «Барнаулкапстроя». Barnaul.org

Авансы не отработаны

Ответы на эти вопросы дают разбирательства в арбитражном суде.

В марте 2020 года «Барнаулкапстрой» предъявляет к своему уже бывшему генподрядчику два иска (дела №А03−3759/2020 и А03−3760/2020). По итогам рассмотрения дел суд взыскивает с «Сибресурса» в общей сложности 47,5 млн рублей.

Из судебного акта по делу А03−3759/2020 следует, что «Барнаулкапстрой» перечислил «Сибресурсу» аванс за работу по дому на Павловском тракте, 291, а тот его не отработал. В связи с чем и должен вернуть.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В дальнейшем «Барнаулкапстрой» предъявил еще несколько исков. В результате сумма требований к «Сибресурсу» увеличилась еще на 106 млн рублей. Общий размер требований — более 150 млн. И практически все деньги — неотработанные авансы.

«Барнаулкапстрой» перечисляет их «Сибресурсу», тот работу не выполняет, но и возвращать авансы тоже не хочет.

В таком свете высказывание нынешнего директора застройщика о Емельянове, что он «очень сильно подвел „БКС“ и в части строительства, и в финансовом плане», выглядит чрезмерно политкорректно.

Сергей Шумов Анна Зайкова

5 млн против 150 млн

А теперь сопоставим все, что мы уже выяснили.

«Сибресурс» и «СДЛ-Групп» являются аффилированными структурами, где лицом, принимающим решения, является Емельянов. Одна из его компаний должна «Барнаулкапстрою» более 150 млн рублей, а другая взыскивает с него же 5 млн.

Судя по ЕГРЮЛ, «Сибресурс» не ведет деятельность с 2019 года. В его документы внесена запись о недостоверности сведений — и нам не удалось найти в сети сведений о финансовом состоянии за 2019 год.

«Сибресурс». Выписка из ЕГРЮЛ. Скан сведений с портала «Прозрачный бизнес».

Это значит, что никто такие данные и не подавал.

Из всего этого можно сделать лишь один вывод: компания с долгом в 150 млн стала не нужна Емельянову. А вот другая компания, «СДЛ-Групп», которая и взыскивает с «Барнаулкапстроя» 5 млн, ему, наоборот, очень нужна.

Он даже сам лично ходит в суд, где пытается ввести в отношении «Барнаулкапстроя» процедуру банкротства.

Из определения арбитражного суда. Картотека арбитражного суда АК.

Цель банкротства — участки

Ведь это удобно — не вернуть 150 млн и еще сверху попросить 5 млн, поднимать шум вокруг застройщика, обвиняя его во всех смертных грехах, агитировать дольщиков на обращения в госорганы, при этом не раскрываю всю информацию целиком.

Можно предположить, что, добиваясь банкротства застройщика, Емельянов хочет добраться до земельных участков по ул. С. Армии 83 и 83-а, где возводится микрорайон «Клевер». Наверное, для этого он и выступает лицом инициативной группы дольщиков «Клевера» .

По имеющийся у нас информации, именно в квартирах «Клевера» предположительно осели деньги, которые «Сибресурс» должен «Барнаулкапстрою».

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Есть ли предпосылки для краха

Но так ли все действительно плохо у БКС? Давайте обратимся к балансу «Барнаулкапстроя» за 2019 год, который есть в свободном доступе. Он составляет 2,71 млрд рублей. Выручка за 2019 год — 375 млн рублей.

Закономерный вопрос: 5 млн рублей — разве это та сумма, которую застройщик не может выплатить и поэтому в отношении него введут процедуру банкротства? Ведь это лишь 1,33% от его выручки, и 0,18% от баланса предприятия.

Финансы «Барнаулкапстроя». Скан сведений с портала «Прозрачный бизнес». Финансы «Барнаулкапстроя». Скан сведений с портала «Прозрачный бизнес».

Напомним также, что, начиная с 1 июля 2019 года, в связи с новыми положениями по эскроу-счетам, вся выручка застройщиков имеет отсроченный характер. Ведь деньги дольщиков поступают сначала в банк, и только по завершению строительства их получает застройщик.

Иными словами, в течение строительства (1−2 года) застройщик может только тратить деньги, а вся выручка переносится на год завершения строительства дома. А это еще один аргумент в пользу того, что показатели 2019 года могут быть значительно меньше реального положения дел у застройщика.

Теперь, на мой взгляд, все становится на свои места.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Суд посоветовал присмотреться

5 млн рублей для застройщика такого масштаба, конечно же, небольшая сумма, которую он с легкостью может выплатить. Однако возникает справедливый вопрос — насколько правильно класть эти 5 млн рублей в карман тому, кто должен тебе 150 млн?

Формально «СДЛ-Групп» и «Сибресурс» — самостоятельные юрлица. Однако за этими лицами стоит одно и то же физлицо.

Полагаю, вникнув в эту ситуацию, 8 апреля 2021 года кассационная инстанция отменила решение арбитража края о взыскании с «Барнаулкапстроя» 5 млн, и отправила дело на новое рассмотрение.

Суд указал при этом, что следует более внимательно присмотреться ко всем этим странным операциям с участием Емельянова и Канакова.

Вячеслав Франк встретился с дольщиками. ЖК «Парковый». Барнаул. barnaul.org.

Плюс риторические вопросы

Мы оставим этот небольшой обзор без итоговых выводов. Послесловием будут лишь несколько риторических вопросов.

Почему прокуратура и администрация города активно интересуется делами застройщика, но не инициирует вопрос возврата 150 млн. рублей с подрядчика?

Зачем нужен весь этот шум вокруг банкротства, когда на самом деле все знают и видят, где все те деньги, которые должны позволить «Барнаулкапстрою» достроить объекты?

Андрей Безруков

Кто такой Андрей Безруков?

Андрей Безруков — директор юрфирмы «Безруков и партнеры». В 2005 году окончил Алтайскую академию экономики и права («юриспруденция»). В 2019 и 2020 годах включен в международный рейтинг юристов Best Lawyers в номинации «Litigation».

Аттестованный консультант по налогам и сборам при Палате налоговых консультантов России, где также читает лекции на курсах повышения квалификации.

Алтапресс