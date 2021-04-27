Алтапресс: В Барнауле фура задавила женщину на пешеходном переходе

27 апреля в Барнауле на пр. Красноармейский, 75 (в районе «Вавилона») грузовой автомобиль сбил женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре», сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП на пр. Красноармейском в Барнауле. Barnaul22

На место незамедлительно выдвинулся экипаж ГИБДД. Автополицейские установили, что за рулем Volvo с прицепом был мужчина 1971 года рождения.

Пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы. Пострадавшую доставили в Городскую больницу № 1.

На месте происшествия работает экипаж ДПС ГИБДД Барнаула, проводится проверка.

Алтапресс