ГОРНЯК22 27.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнаульском зоопарке рассказали, как зебра Василий переживает непогоду

Горняк22
17 часов Ago

С наступлением осени Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» засыпали вопросами о том, как же зебра Василек переживает прохладную погоду.

Зебра в зоопарке. предоставлено зоопарком "Лесная сказка"

«Очень комфортно переживает. У Василия есть прекрасный дом с отоплением. В нем он ночует и туда же в любой момент может укрыться днем. Поэтому, если вы не нашли зебру в уличном вольере, загляните через смотровые окна в его хоромы», — ответили в официальной группе зоопарка.

Подготовку к холодам в «Лесной сказке» ведут в несколько этапов. Уже утеплили все домики сеном, отменили «голодный» разгрузочный день у животных, а особо теплолюбивых отправили в зимние вольеры, которые так же доступны для просмотра.

Напомним, зебру по кличке Васек (или Вася, или Василий) привезли в Барнаул из Красноярска.

Алтапресс

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