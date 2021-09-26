Алтапресс: Красиво и уютно. Жители Барнаула не могут налюбоваться преобразившейся Мизюлинской рощей

Барнаульцы оценили обновление Мизюлинской рощи — в соцсетях появились осенние фото из сквера и восторженные комментарии.

В Мизюлинской роще. Сентябрь 2021. barnaul.org.

В сообществе instamam_brn в Instagram опубликовали несколько снимков с преобразившимся уголками рощи. Красивые дорожки, освещение, но, главное, деревья.

«Ну вот и красота , а то все вырубили , кирпичами заложили. Не хотели , чтобы делали. А тут вон как уютно»,

а то все вырубили кирпичами заложили. Не хотели чтобы делали. А тут вон как уютно», «Надо обязательно там побывать. Изменилась до неузнаваемости»,

«Точно волшебное преображение , браво»,

браво», «В школу там ходила , надо обновить впечатления и прогуляться по такой красоте»,

надо обновить впечатления и прогуляться по такой красоте», «Как хочется , чтобы в каждом микрорайоне была такая роща! Ну , или просто роща!»,

чтобы в каждом микрорайоне была такая роща! Ну или просто роща!», «Красиво! Но надолго ли? Найдутся те , кто что-то отломит , напишет черной краской и т. д. Делают для людей , но люди это не ценят».

Барнаульцы по праву могут гордиться, что приложили руку к преображению парка. История с Мизюлинской рощей началась после того, как в проекте благоустройства обнаружилась вырубка более сотни деревьев.

Тогда собралась инициативная группа местных жителей и начала «штурм» администрации города. Активисты всеми силами пытались привлечь внимание властей: общественники даже развесили на деревьях листочки с фразой «меня скоро убьют».

В итоге горожан услышали. Проект корректировали, проводили собрания, чиновники шли навстречу и совместными усилиями удалось добиться результата, который, по всей видимости, устроил всех.

В начале сентября в сквере побывал мэр Вячеслав Франк с депутатами, чиновниками и жителями микрорайона.

Мизюлинская роща находится в квартале, ограниченном ул. Антона Петрова, Попова, Энтузиастов и Солнечной Поляной.

Алтапресс