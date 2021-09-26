ГОРНЯК22 27.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Красиво и уютно. Жители Барнаула не могут налюбоваться преобразившейся Мизюлинской рощей

Горняк22
17 часов Ago

Барнаульцы оценили обновление Мизюлинской рощи — в соцсетях появились осенние фото из сквера и восторженные комментарии.

В Мизюлинской роще. Сентябрь 2021. barnaul.org.

В сообществе instamam_brn в Instagram опубликовали несколько снимков с преобразившимся уголками рощи. Красивые дорожки, освещение, но, главное, деревья.

  • «Ну вот и красота, а то все вырубили, кирпичами заложили. Не хотели, чтобы делали. А тут вон как уютно»,
  • «Надо обязательно там побывать. Изменилась до неузнаваемости»,
  • «Точно волшебное преображение, браво»,
  • «В школу там ходила, надо обновить впечатления и прогуляться по такой красоте»,
  • «Как хочется, чтобы в каждом микрорайоне была такая роща! Ну, или просто роща!»,
  • «Красиво! Но надолго ли? Найдутся те, кто что-то отломит, напишет черной краской и т. д. Делают для людей, но люди это не ценят».

Барнаульцы по праву могут гордиться, что приложили руку к преображению парка. История с Мизюлинской рощей началась после того, как в проекте благоустройства обнаружилась вырубка более сотни деревьев.

Тогда собралась инициативная группа местных жителей и начала «штурм» администрации города. Активисты всеми силами пытались привлечь внимание властей: общественники даже развесили на деревьях листочки с фразой «меня скоро убьют».

В итоге горожан услышали. Проект корректировали, проводили собрания, чиновники шли навстречу и совместными усилиями удалось добиться результата, который, по всей видимости, устроил всех.

В начале сентября в сквере побывал мэр Вячеслав Франк с депутатами, чиновниками и жителями микрорайона.

Мизюлинская роща находится в квартале, ограниченном ул. Антона Петрова, Попова, Энтузиастов и Солнечной Поляной.

Алтапресс

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